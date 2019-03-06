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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.03.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Sokak kedisini zorla eve kapatmıştı! Nilay Toprak kendini böyle savundu

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Sokak kedisini zorla eve kapatmıştı! Nilay Toprak kendini böyle savundu

Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, erkek kedisiyle çiftleşsin diye mama ile kandırarak eve dişi kedi getirince hayvanseverlerin tepkisini çekti.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuk olan Toprak kendi şu sözlerle savundu; Benim kedim kısır, o videoyu kurgu amaçlı çektim.

İşte Nilay Toprak’ın açıklamalarından satır başları…

Beni takip eden, kedim Yoldaş ile olan videolarımı bilirler. Benim kedim kısır, çiftleşemez… Çiftleşse dahi sokak kedisiyle çiftleştirmem. Hastalık kapar diye…

Eve giren kediyi de veterinere götürdük bakımını yaptırdık. O kedi sürekli bizim eve geliyor, gidiyor… Ben şaka amaçlı öyle bir video çektim. Aslında olan bir şey yok… Ben o kediyi eve kapatmadım.

Bizim bahçemizde 50 tane kedi var, komşularımızla birlikte bakıyoruz. O kedi bize sürekli gelip gidiyor, ben o kediyi eve aldım benim kedimle anlaşamayınca da saldım. Kendisi her zaman girip çıkıyor zaten eve…

Yanlış anlaşıldığım için pişmanım… Ben o hayvanı evime aldım, yemek verdim su verdim keşke herkes bunu yapabilse…

Ben bu işi takipçilerim içim kurguladım… Sonuçta sosyal medya fenomeniyim. Son kez söylüyorum benim kedim kısır, kısır bir hayvanı çiftleştiremem. Bu bir kurgu…

Ben hayvanseverlerle karşı karşıya geldiğim için çok üzgünüm çünkü ben de bir hayvan severim. Tamamen yanlış anlaşıldım.

Yayımladığım videolarda o kediye karşı yapılan herhangi bir şiddet yok. Sadece söylediklerim tepki çekti. 

Sokak kedisini zorla eve kapattı
Sokak kedisini zorla eve kapattı
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