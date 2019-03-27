Şok iddia: Gülşen çantalarıma el koydu!
Gülşen’in, tasarımcı arkadaşından ödünç aldığı 50 bin lira değerindeki üç çantayı geri vermediği iddia edildi. Tasarımcı Fatma Senem Erdem, “Beni dolandırdı” diyerek Gülşen’i şikayet etti.
SAVCILIĞA İHBAR ETTİ
Ancak ünlü şarkıcı, Erdem'den aldığı ve değeri yaklaşık 50 bin lira olan çantaları geri vermedi. Gülşen'in menajeri Haluk Şentürk'ü arayan tasarımcı, ünlü şarkıcıdan çantalarını ısrarla istemesine rağmen herhangi bir yanıt alamadı.
Günaydın'da yer alan habere göre; geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giden tasarımcı, Gülşen'e kullanması için verdiği çantaları geri alamadığı için savcılığa başvurdu.
Erdem, ifadesinde şunları söyledi: "Gülşen, bir ay içinde iade edeceğini söylemesine rağmen çantalarımı geri vermeyerek beni dolandırmıştır. HTS dökümlerinden olay tespit edilebilir. Gülşen'in cezalandırılmasını istiyorum." Tasarımcı Erdem'in ihbarı sonrası, savcılık Gülşen hakkında dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı.
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