Şok iddia! Doktoru tehdit etti, sağlık ocağı karıştı
Tuğba Ekinci'nin İstanbul Beşiktaş’ta gittiği bir sağlık ocağında aile hekimi tarafından tedavi edilmediği ileri sürüldü. İddiaya göre Ekinci, doktoru tehdit etti. Taraflar birbirini şikayet edince dava açıldı.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde ikamet ettiği Beşiktaş'taki sağlık ocağına gitti. Ekinci, geçirdiği hastalık nedeniyle tedavi olmak istedi. Doktor, bu talebi sonrası Ekinci'yi, "Sen geçen sene bize bağırdın; seni muayene etmem. Git buradan" diyerek kovdu. Ekinci ise doktora hakaret etti. Bunun üzerine polis ekipleri çağrıldı.
Ekinci ile Doktor Atlas Kaplan, birbirlerinden şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Taraflar ifadelerinde birbirlerini suçlayıp karşı tarafın cezalandırılmasını istedi. Ekinci hakkında, kamu görevlisine hakaret suçundan, doktor hakkında ise görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.
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