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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.01.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Şöhretten şikayetim yok

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Şöhretten şikayetim yok

Kanal D’nin sevilen dizisi “Muhteşem İkili”de rol alan Özge Gürel, İstanbul Life Dergisi’nin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Kendisiyle ilgili merak edilenleri anlatan oyuncu, şöhretten bir şikayeti olmadığının altını çizdi.

Muhteşem İkili” dizisinin Nilüfer’i olarak ekranlardasınız. Nasıl bir karakter Nilüfer?

- Nilüfer duvarsız bir karakter, ağzındaki ve içindeki aynı. Bu önemliydi. Abisine inat hep sevilmeye ya da desteğe ihtiyacı yok gibi davranmış, “ben tek başıma iyiyim”i göstermeye çalışmış. Barca karakteri onun dönüşümünün başlangıcı, tüm dengeleri yavaş yavaş bozuluyor.

Canlandırdığınız rolü kabul ederken sizi cezbeden şeyler neler oldu?

- Öncelikle Nilüfer kimseye benzemiyordu, okurken hayal ettim, güldüm, sevdim. Sonra hikayenin geneli bir anda akıp gitmişti, diyaloglar gerçekti ve zekiceydi. İçinde olmak istedim.

Hep uzun soluklu projelerde yer almış birisi olarak siz oynadığınız rollerle nasıl vedalaşıyorsunuz? Psikolojik olarak sizdeki etkileri nasıl oluyor?

- Açıkçası bir veda ritüelim yok. İş bittiğinde karakter hikayesini anlatmış oluyor. Benim için bazen uzun bazen kısa. Ama karakteri çıkarırken öğrendiğim duygular, yaşamadığım anları içselleştirmek, bunlardan öğrendiklerim hep benimle. Yani her karakterin parçası içimde zaten, vedaya gerek yok.

Şu sıralar gündeminizde neler var?

- Çalışırken gündemde hep işim oluyor. Çalışmadığım zaman o ertelediğim her şeyi toplu düşünüyorum, o yüzden karışıyor zaman zaman işler.

“Egosunun altını değil üstünü çizen” diyebileceğimiz insanlardansınız. Egosuz, disiplinli... Bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

- Büyük resme bakıyorum, sadece sevdiğim işi yaptığımı ve işin getirisinin bilinirlik olduğunu biliyorum. Bundan şikayet edecek değilim ama bununla övünmüyorum da... Teşekkür edip yoluma devam ediyorum.

Şöhretten şikayetim yok

SERKAN’LA YENi YERLER KEŞFETMEYi SEViYORUZ

◊ Silivri’de büyüdünüz. Şehrin kalabalığını teğet geçen bir yerde büyümenin sizdeki etkileri neler oldu?
- Üniversiteye kadar oradaydım, hâlâ sık sık gidiyorum. Ailem ve dostlarım orada. Enteresan bir şekilde oraya girdiğiniz anda sakinleşiyorsunuz. Buranın kaygıları benim için en azından oraya giremiyor. Ufak yerlerde büyümek insana güven aşılıyor.

◊ Şehri keşfetmeyi seven bir çiftsiniz Serkan Çayoğlu ile... Gastronomik olarak son dönemdeki favorileriniz arasında nereler var?
- Evet, çalışırken en büyük eğlencemiz yeni yemekler ve yeni mekanlar. Geleneksel duraklarımız dışında bu ara burger peşindeyiz. Zula, Akali ve Fireroom arasında gidip geliyoruz.

◊ Setten arta kalan zamanlarınızda bir gününüz nasıl geçer?
- Takip ettiğimiz diziler var, onları mutlaka izlemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar ve aileme vakit ayırmaya çalışıyorum.
Bir de evdeysem kedilere vakit ayırıp gönüllerini alıyorum. Ayrıca evde zaman geçirmeyi özlüyorum, bana da iyi geliyor. Bizim ev genelde buluşma noktası, hem evde vakit geçirmiş oluyorum hem arkadaşlarımı görüyorum. Dinlenmiş hissediyorum.

Şöhretten şikayetim yok

TÜRK MUTFAĞINDA iYiYiM

Yemek yemeyi çok sevdiğinizi biliyoruz, hatta gastronomi eğitiminiz de var. İleride bir mekan açmak gibi bir fikriniz var mı?

- Evet, bir pub açmak istiyorum ama daha vakit var.

Yaptığınızda en beğenilen yemek nedir?

- Yaprak sarma... Genel olarak Türk mutfağında iyiyim.

Şehrin hangi yakasını daha çok seviyorsunuz?

- Bu zor bir soru. Daha önce sorsanız Avrupa Yakası derdim ama Anadolu Yakası’na taşındıktan sonra o kadar sevdim ki.

Sanırım klişe cevap çok doğru; yaşamak için Anadolu yakası, eğlenmek içinse Avrupa yakası.

Şöhretten şikayetim yok

ÖZGE GÜREL’İN İSTANBUL’U

◊ İstanbul’u hiç görmemiş birine bu şehri anlatacaksınız. En sık kullanacağınız kelimeler neler olurdu?
- Zıtlıkları kullanırdım sanırım. Huzursuz ama dingin, karanlık ama ışıklı, umutlu ama karamsar.

◊ İstanbul’da en sevdiğiniz semt?
- Beyoğlu.

◊ Sokaktan ne yemeyi seversiniz?
- Kestane.

◊ İstanbul olmasaydı nerede yaşamak isterdiniz?
- İstanbul olmasaydı uzun süre bir yerde yaşamak ister miydim bilmiyorum ama egzotik bir ülke hayali hep içimde.

ONLINE ALIŞVERiŞ TAM BENLiK

Güzellik, makyaj, moda, alışveriş... Bunlarla aranız nasıl?

- Hepsi ilham verici ve hepsini kendime göre yorumluyorum.

Şehirde alışveriş yaparken en çok nereleri tercih edersiniz?

- Alışverişte bir şeyler giyip çıkartmayı sevmiyorum. O yüzden online alışveriş tam benlik.

2019 planlarınız arasında neler var?

- 2019 için henüz plan yapmadım, biraz hayat yönlendirecek beni. Umarım herkes için daha umutlu ve huzurlu bir yıl olur.

Son olarak 2018’e dair ‘aklınıza geldiğinde gülümsediğiniz an’ desem, bana neler anlatırdınız?

- 2018 beni ağız dolusu güldüren çok an verdi bana. Sevdiğim insanlar hep yanımdaydı, sevdiğim işi yapıyorum. İyisiyle kötüsüyle her günü için teşekkür edip uğurladım 2018’i.

 

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