Şöhretten şikayetim yok

◊ “Muhteşem İkili” dizisinin Nilüfer’i olarak ekranlardasınız. Nasıl bir karakter Nilüfer?

- Nilüfer duvarsız bir karakter, ağzındaki ve içindeki aynı. Bu önemliydi. Abisine inat hep sevilmeye ya da desteğe ihtiyacı yok gibi davranmış, “ben tek başıma iyiyim”i göstermeye çalışmış. Barca karakteri onun dönüşümünün başlangıcı, tüm dengeleri yavaş yavaş bozuluyor.

◊ Canlandırdığınız rolü kabul ederken sizi cezbeden şeyler neler oldu?

- Öncelikle Nilüfer kimseye benzemiyordu, okurken hayal ettim, güldüm, sevdim. Sonra hikayenin geneli bir anda akıp gitmişti, diyaloglar gerçekti ve zekiceydi. İçinde olmak istedim.

◊ Hep uzun soluklu projelerde yer almış birisi olarak siz oynadığınız rollerle nasıl vedalaşıyorsunuz? Psikolojik olarak sizdeki etkileri nasıl oluyor?

- Açıkçası bir veda ritüelim yok. İş bittiğinde karakter hikayesini anlatmış oluyor. Benim için bazen uzun bazen kısa. Ama karakteri çıkarırken öğrendiğim duygular, yaşamadığım anları içselleştirmek, bunlardan öğrendiklerim hep benimle. Yani her karakterin parçası içimde zaten, vedaya gerek yok.

◊ Şu sıralar gündeminizde neler var?

- Çalışırken gündemde hep işim oluyor. Çalışmadığım zaman o ertelediğim her şeyi toplu düşünüyorum, o yüzden karışıyor zaman zaman işler.

◊ “Egosunun altını değil üstünü çizen” diyebileceğimiz insanlardansınız. Egosuz, disiplinli... Bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz?

- Büyük resme bakıyorum, sadece sevdiğim işi yaptığımı ve işin getirisinin bilinirlik olduğunu biliyorum. Bundan şikayet edecek değilim ama bununla övünmüyorum da... Teşekkür edip yoluma devam ediyorum.



SERKAN’LA YENi YERLER KEŞFETMEYi SEViYORUZ

◊ Silivri’de büyüdünüz. Şehrin kalabalığını teğet geçen bir yerde büyümenin sizdeki etkileri neler oldu?

- Üniversiteye kadar oradaydım, hâlâ sık sık gidiyorum. Ailem ve dostlarım orada. Enteresan bir şekilde oraya girdiğiniz anda sakinleşiyorsunuz. Buranın kaygıları benim için en azından oraya giremiyor. Ufak yerlerde büyümek insana güven aşılıyor.



◊ Şehri keşfetmeyi seven bir çiftsiniz Serkan Çayoğlu ile... Gastronomik olarak son dönemdeki favorileriniz arasında nereler var?

- Evet, çalışırken en büyük eğlencemiz yeni yemekler ve yeni mekanlar. Geleneksel duraklarımız dışında bu ara burger peşindeyiz. Zula, Akali ve Fireroom arasında gidip geliyoruz.



◊ Setten arta kalan zamanlarınızda bir gününüz nasıl geçer?

- Takip ettiğimiz diziler var, onları mutlaka izlemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar ve aileme vakit ayırmaya çalışıyorum.

Bir de evdeysem kedilere vakit ayırıp gönüllerini alıyorum. Ayrıca evde zaman geçirmeyi özlüyorum, bana da iyi geliyor. Bizim ev genelde buluşma noktası, hem evde vakit geçirmiş oluyorum hem arkadaşlarımı görüyorum. Dinlenmiş hissediyorum.



TÜRK MUTFAĞINDA iYiYiM

◊ Yemek yemeyi çok sevdiğinizi biliyoruz, hatta gastronomi eğitiminiz de var. İleride bir mekan açmak gibi bir fikriniz var mı?

- Evet, bir pub açmak istiyorum ama daha vakit var.

◊ Yaptığınızda en beğenilen yemek nedir?

- Yaprak sarma... Genel olarak Türk mutfağında iyiyim.

◊ Şehrin hangi yakasını daha çok seviyorsunuz?

- Bu zor bir soru. Daha önce sorsanız Avrupa Yakası derdim ama Anadolu Yakası’na taşındıktan sonra o kadar sevdim ki.

Sanırım klişe cevap çok doğru; yaşamak için Anadolu yakası, eğlenmek içinse Avrupa yakası.



ÖZGE GÜREL’İN İSTANBUL’U

◊ İstanbul’u hiç görmemiş birine bu şehri anlatacaksınız. En sık kullanacağınız kelimeler neler olurdu?

- Zıtlıkları kullanırdım sanırım. Huzursuz ama dingin, karanlık ama ışıklı, umutlu ama karamsar.



◊ İstanbul’da en sevdiğiniz semt?

- Beyoğlu.



◊ Sokaktan ne yemeyi seversiniz?

- Kestane.



◊ İstanbul olmasaydı nerede yaşamak isterdiniz?

- İstanbul olmasaydı uzun süre bir yerde yaşamak ister miydim bilmiyorum ama egzotik bir ülke hayali hep içimde.

ONLINE ALIŞVERiŞ TAM BENLiK

◊ Güzellik, makyaj, moda, alışveriş... Bunlarla aranız nasıl?

- Hepsi ilham verici ve hepsini kendime göre yorumluyorum.

◊ Şehirde alışveriş yaparken en çok nereleri tercih edersiniz?

- Alışverişte bir şeyler giyip çıkartmayı sevmiyorum. O yüzden online alışveriş tam benlik.

◊ 2019 planlarınız arasında neler var?

- 2019 için henüz plan yapmadım, biraz hayat yönlendirecek beni. Umarım herkes için daha umutlu ve huzurlu bir yıl olur.

◊ Son olarak 2018’e dair ‘aklınıza geldiğinde gülümsediğiniz an’ desem, bana neler anlatırdınız?

- 2018 beni ağız dolusu güldüren çok an verdi bana. Sevdiğim insanlar hep yanımdaydı, sevdiğim işi yapıyorum. İyisiyle kötüsüyle her günü için teşekkür edip uğurladım 2018’i.