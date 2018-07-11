Şöhreti sindirdim
Kanal D, yeni yarışma programı “Şöhret Kafası”nı seyirciyle buluşturuyor.
Sunuculuğunu Eser Yenenler’in üstlendiği yarışmanın ilk bölümü 16 Temmuz Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
Yenenler, “şöhret olmak” ve “şöhret kafası”yla ilgili şöyle diyor:
“Şöhret, insanın kendisiyle birlikte değişen, gelişen bir şey. Sen nasıl birisiysen, nasıl değişip gelişiyorsan, seninle birlikte şöhret kavramı da öyle gelişiyor. Ben de şöhretin çocukluk ve ergenlik dönemini geride bıraktığımı ve olgunluk dönemine geçtiğimi hissediyorum. Programda ise şöhret kafasını sindirmiş ve bu kafayla dalga geçen bir Eser izleyeceksiniz.”
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