Şöhret için oyuncu olmadım

Eda Ece’nin hikayesi 13 yaşındayken Heygirl dergisine kapak olmasıyla başlıyor. O sene beş bölüm de “Hayat Bilgisi”nde konuk oyuncu olarak rol alıyor. Sonra duruyor, 20 yaşına kadar eğitim hayatına devam ediyor.

Üniversite son sınıfa doğru dönemin yine çok izlenen gençlik dizisi “Pis Yedili” ile artık oyuncu olma yolunda adımlarını atmaya başlıyor.

Üniversitede psikoloji eğitimi alıyor Eda Ece. Tiyatro ise okul yıllarından beri hayatında hep var. Zaten dikkatleri de tiyatro sahnesinde çekiyor. Peki bir insan neden oyuncu olmak ister hiç düşündünüz mü? Bunu en iyisi psikoloji eğitimi almış bir oyuncuya sormalı.

“Aslında göz önünde olmak için yapmıyorum bu işi. Ben tiyatro okudum, tiyatroyu da ünlü olmak için yapmadım hiçbir zaman. Ben hikaye seviyorum. Okuyun bana, sabaha kadar dinlerim hikayeleri. Başka insanların hikayeleri benim için çok ilgi çekici çünkü. Meslek olarak bunu canlandırmak da haliyle bana çok anlamlı geliyor. Tiyatroda kalsam belki de ünlü olmazdım, televizyona bir iş yapınca ister istemez ünlü oluyorsun. Ünlü olmak aslında yaptığım işin yanında gelen bir durum yani ben ünlü olmak için oyuncu olmadım, oyuncu olduğum için ünlü oldum.”



ÖZGÜVEN PROBLEMİ YAŞAMADIM



28 yaşına yeni basmış olmasına bakmayın, çok daha olgun bir kadın var karşımızda.

Bu duruma gönderme yaparak, “28 gibi hissediyor musunuz?” diye sorduğumuzda “İki ablam var benim, 8 ve 10 yaş büyük benden. Babam da ileri yaşta. Ailede aklı başında ve olgun bir enerji içinde büyüdüğüm için herhalde, bu durum beni hayata kafa olarak biraz önden başlattı. Aynı zamanda ilgi odağı olarak büyüdüm ve hiç özgüven problemi yaşamadım” diyor.

Peki söz çocukluk yıllarına gelmişken... Şu anda bu özellikleriyle dikkat çeken Eda, çocukken de aynı ruhta mıydı acaba dersiniz? İşte bu noktada ters köşeden vuruyor topu; “Aşırı dışa dönük bir çocuktum ben, şu anda bile öyle değilim. Sevdiğim insanlara çok sıcağım ama dışarıdan üçüncü bir kişi beni soğuk olarak tanımlar. Küçükken bu hiç böyle değildi. Yabancılara karşı da son derece dışa dönük ve hareketli bir çocuktum.”

SEVDİKLERİME KARŞI KORUMACI TAVRIM VAR

Eda Ece özel hayatından bahsetmekten hiç hoşlanmayanlardan: “Sevdiklerime karşı çok korumacı bir tavrım vardır. Annemin, babamın, benim için özel şeylerin, köpeğimin bile özel kalmasını isterim. Bu kadar özel hayatını koruma içgüdüsünde olan bir insana göre ünlülük getirisi olan bir mesleğe sahip olmak tezat aslında, ama hayat zaten yeterince sürprizli yollar sunuyor. Bu mesleği çok seviyorum.”

GÜZELLİK ODAKLI YAŞAMIYORUM

Genetik olarak şanslı olduğu aşikar. Biz ona bakınca bunu net olarak görüyoruz, peki o aynaya bakınca ne görüyor? “Güzellik odaklı yaşamıyorum. Dalga geçerim kendimle de. Genetik bir şansım var evet, onun dışında böyle bir tipim işte. Aynaya bakıp güzel miyim çirkin miyim kısmına odaklanmıyorum. Ama tabii ki kendimi iyi bulduğum bir fotoğrafı paylaşmayı tercih ediyorum. Alışık olduğum bir Eda halim var, onu görmeyi seviyorum.”

HER ŞEY YERLİ YERİNDE

Herkesin hayalinde kendine çizmiş olduğu bir mutluluk tablosu vardır. Peki Eda Ece’nin kendine belirlediği mutlu hayat tablosunda şu an her şey yerli yerinde mi: “Bir tane TED konuşması dinlemiştim, orada mutluluk bir konsepttir diyordu. Mutluluk tek bir şeye bağlanamaz; bir erkek arkadaşa, bir işe, bir nesneye bir olaya bağlı değildir mutluluk, bir konsepttir şeklinde bir konuşmaydı. O fikir çok hoşuma gitmişti.

Ben şu anda kendi parasını kendi kazanan, pek çok dizi ve filmde rol alan ama hâlâ kariyerinin başında sayılan, 30’larına yaklaşan bir insan olarak içinde bulunduğum durumdan ve yerden ise memnunum. Her şey yerli yerinde.”

Peki kolay mutlu olan biri mi dersiniz? “Değilim sanıyorum” diyor ve ekliyor: “Herhangi bir mutluluk beklentim yok kimseden, kendi kendimi mutlu etmeye çalışıyorum.”

İç güdülerimle hareket ediyorum

Eda Ece çok düşünen biri olduğunu ama sonunda yine işleri akışına bıraktığını söylüyor. “Doğum haritamda Merkür baskın, ondan mıdır bilemiyorum ama çok düşünen biriyim. Fakat neticesinde gene içgüdüsel hareket ediyorum. Tam bir İkizler beynim var, çok düşünen birine göre yine günün sonunda içgüdülerini takip eden... Sonuca baktığımızda çok da planlı yaşamıyorum aslında.”

Ya söz konusu olan rol seçimi ise? “Oyunculukta da hep bana gelen senaryolar içinde, bir yerinden beni çeken işleri tercih ettim, orada da planlı hareket ettiğim söylenemez.”

Onun hakkında bunca şeyi öğrendikten sonra Yıldız ile arasındaki üç farkı da hemen tespit edebiliyorsunuz elbette. Evet, “Yasak Elma”nın Yıldız’ı aslında Eda Ece’den oldukça farklı bir karakter. Peki Yıldız rolü özel bir hazırlık süreci gerektirmiş miydi acaba?

“Yıldız çok hayalperest ve yüksek enerjili bir kız. Benim enerjim normalde daha ağır daha oturaklıdır. Yıldız daha çocuksu; yaşıt olmamıza rağmen başına kötü bir şey gelse de modunu ‘aman ne olacak?’ diye yükseltebilen bir kız. Yıldız sayesinde benim için de bu sene daha yüksek enerji ile geçmiş oldu böylece.”

Eda Ece’yi gençlik dizilerinde de “Kocan Kadar Konuş”, “Görümce” gibi komedi filmlerinde de izledik ve yeteneğini her geçen gün geliştirdiğini açıkça gördük.

Peki kendisi oyunculukta hangi evrede olduğunu düşünüyor? “Bana verilen görevimi hep yerine getirdiğimi düşünüyorum. Oynadığım filmler de diziler de hep reytingi yüksek olan işlerdi. Beni beğenmeyen de olabilir elbette ama disiplinli ve çalışkan bir oyuncu olduğumu biliyorum ben.

Hiçbir zaman sete geç kalmam, hiçbir zaman ezbersiz gitmem, görevlerimi yerine getiririm. Severek oynadığım karakterler de hemen belli olur. Sonuçta çalışılabilecek bir oyuncu olduğumu düşünüyorum.”

Bodrum Nerededir? | Sarı Mikrofon