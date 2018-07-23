Şoföründen sonra o isim de tutuklandı
FİLM yönetmeni, tiyatro sanatçısı Hamdi Alkan’ın eski eşi oyuncu Canan Hoşgör’ün, yatıya gittiği sigortacı arkadaşı Ayşe C.’nin evinde 182 bin dolarının çalındığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, sigortacı Ayşe C. ile organize olup, Canan Hoşgör’ün kahvesine uyku ilacı atarak parasını aldıkları iddia edilen özel şoförü Barış E.’nin tutuklanmasını ardından, dün akşam göz altına alınan Ayşe C.’de, çıkartıldığı adliyede, ‘beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yağma’ suçundan tutuklandı.
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