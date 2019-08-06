Siyah mı uğurlu kırmızı mı?
Buray uğruna inandığı kırmızı ayakkabılarından vazgeçmeyerek kendine haksızlık mı ediyor?
Eski dönemlerde şöyle bir şöhret stratejisi vardı: Bir parçayı onunla anılana kadar giy, hatta hiç çıkarma... Bir noktadan sonra o parça ikonik olma mertebesine erişir.
Michael Jackson’ın şapkası-ceketi, Elvis Presley’nin tulumu, Madonna’nın dantel eldiveni gibi.
Buray da o ekolün temsilcisi olma yolunda. Uğuruna inandığı kırmızı ayakkabılarını çıkarmıyor. Yıllardır böyle. Hâl böyleyken o ayakkabıları Harbiye Açıkhava konserinde de giymiş. Üzerindeki ceketi ile sportif bir görüntü, itirazımız yok.
Yine de siyah zımbalı ceketli-siyah ayakkabılı ikinci kostümü ona daha çok yakışmamış mı?
Kim bilir, belki siyah daha uğurlu gelir Buray’a...
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