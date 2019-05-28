Sırp pop yıldızı Alanya’da
BALKANLAR ve Rusya’da yakından takip edilen pop star Milica Pavlovic, çekeceği klibin ön hazırlığı için ekibiyle birlikte Alanya’ya geldi.
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkililerinin Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’nda temas kurduğu Sırp pop star Milica Pavlovic, çekeceği klibin ön çalışmalarını yapmak için ekibiyle birlikte Alanya’ya geldi.
ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş, klip projesinin Alanya tanıtımına, Balkanlar ve Rusya özelinde çok önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Güneş, "Daha önce Bulgar ve yine Sırp sanatçıların Alanya’da klip çekmesini sağlamış ve televizyonlarda Alanya görüntülerinin milyonlarca kez gösterilmesine vesile olmuştuk. Bu yıl da çok önemli bir çalışma içindeyiz ve gelecekte misafirimiz olabilecek çok sayıda yabancıya ulaşacağız. Pavlovic’in Alanya’da klip çalışması yapması, turizm alanında Sırbistan pazarında elimizi güçlendirirken bir yandan da iki ülke arasındaki yüzyıllardır süregelen güçlü bağları daha da sağlamlaştıracak. Yapılan ortak çalışma karşılıklı vize muafiyeti olan iki ülkenin turizm hareketliliğine olumlu yansıyacak" dedi.
’İSTANBUL İÇİN DE ÇALIŞMA YAPMIŞTI’
Yapılan çalışmanın fuar kazanımlarından biri olduğuna işaret eden Elvan Güneş, "Başta Belgrad Büyükelçimiz Sayın Tanju Biliç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Müşavirimiz Mert Demiral ve emeği geçenlere şükran borçluyuz" diye konuştu.
Kliplerinin biri ’İstanbul’ adını taşıyan Milica Pavlovic’in kliplerinin video paylaşım sitelerinde milyonlarca kişi tarafından izlendiği belirtildi.
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