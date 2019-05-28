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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 16:56, Son Güncelleme:

Sırp pop yıldızı Alanya’da

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Sırp pop yıldızı Alanya’da

BALKANLAR ve Rusya’da yakından takip edilen pop star Milica Pavlovic, çekeceği klibin ön hazırlığı için ekibiyle birlikte Alanya’ya geldi.

 

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkililerinin Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Uluslararası Turizm Fuarı’nda temas kurduğu Sırp pop star Milica Pavlovic, çekeceği klibin ön çalışmalarını yapmak için ekibiyle birlikte Alanya’ya geldi.

 ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Genel Sekreteri Elvan Güneş, klip projesinin Alanya tanıtımına, Balkanlar ve Rusya özelinde çok önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Güneş, "Daha önce Bulgar ve yine Sırp sanatçıların Alanya’da klip çekmesini sağlamış ve televizyonlarda Alanya görüntülerinin milyonlarca kez gösterilmesine vesile olmuştuk. Bu yıl da çok önemli bir çalışma içindeyiz ve gelecekte misafirimiz olabilecek çok sayıda yabancıya ulaşacağız. Pavlovic’in Alanya’da klip çalışması yapması, turizm alanında Sırbistan pazarında elimizi güçlendirirken bir yandan da iki ülke arasındaki yüzyıllardır süregelen güçlü bağları daha da sağlamlaştıracak. Yapılan ortak çalışma karşılıklı vize muafiyeti olan iki ülkenin turizm hareketliliğine olumlu yansıyacak" dedi.

 ’İSTANBUL İÇİN DE ÇALIŞMA YAPMIŞTI’

 Yapılan çalışmanın fuar kazanımlarından biri olduğuna işaret eden Elvan Güneş, "Başta Belgrad Büyükelçimiz Sayın Tanju Biliç, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Müşavirimiz Mert Demiral ve emeği geçenlere şükran borçluyuz" diye konuştu.

 Kliplerinin biri ’İstanbul’ adını taşıyan Milica Pavlovic’in kliplerinin video paylaşım sitelerinde milyonlarca kişi tarafından izlendiği belirtildi.

Sırp pop yıldızı Alanya’da


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