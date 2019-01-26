Sıra dışı şov
Sıra dışı moda şovlarıyla adından söz ettiren Başak Cankeş, bu kez “The Truth” adlı performans şovuyla sanatseverlerin karşısına çıktı.
İnovatif moda, performans sanatı ve el sanatlarının harmanlandığı şov, Zorlu PSM’de sahnelendi. İzleyiciler arasında Sinan Öncel, Sedef İybar, Tuba Çetin, Elif Can Ongurlar gibi birçok ünlü de vardı.
Rekor Iman’da
Best Model of The World 2018 birincisi Iman Casablanca, 22-23 Ocak’ta yapılan Paris Oriental Fashion Show kapsamında düzenlenen 8 defilede podyuma çıktı. Fas asıllı manken, bu yıl organizasyonun en çok fotoğrafı çekilen mankeni oldu.
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