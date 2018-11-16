Sinop’tan dünyaya
En son Kanal D’de yayınlanan ‘Meryem’ dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan, Netflix’in yeni projesi ‘The Protector’ (Hakan: Muhafız) ile dünyaya açılıyor. Oyunculuk için Sinop’tan İstanbul’a gelen Turan, yeni dizisinde Leyla karakterini canlandırıyor.
‘‘Dinle Sevgili”, “Karagül”, “Meryem” gibi sevilen dizilerde rol alan Ayça Ayşin Turan şimdi de Netflix’in ilk Türk dizisi “The Protector” (Hakan: Muhafız) ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 14 Aralık’ta ilk bölümü yayınlanacak olan dizide Turan; Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş ve Okan Yalabık’la başrolleri paylaşıyor. Dizide Okan Yalabık’ın canlandırdığı Faysal’ın şirketinde çalışan Leyla’ya hayat veren oyuncu, dizinin başlamasını heyecanla beklediğini söyledi. Sinop’ta doğup büyüyen oyuncu bu diziyle birlikte adını da dünyaya duyuracak.
ÇOK AĞLADIM AMA PES ETMEDİM
Turan daha önce verdiği bir röportajda en büyük hayalini gerçekleştirmek için Sinop’tan İstanbul’a gelişini şöyle anlatmıştı: “Sinop’ta doğup büyüdüm. Oyunculuk çocukluk hayalimdi gibi bir klişe söylemeyeceğim ama küçük yaşlardan beri ileride ne tür bir meslek yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Sanatla ilgilenecektim. Bu sayede İstanbul’a kalıcı olarak yerleştim. İstanbul’un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama pes etmedim. En büyük destekçim annemdi.”
Süper kahraman hikâyesi
Bir süper kahraman hikâyesini anlatan 10 bölümlük dizinin özeti şöyle: Hakan’ın (Çağatay Ulusoy) sıradan devam eden hayatı, İstanbul’u korumakla yükümlü bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde altüst olmuştur. Yaşadığı şehir, Ölümsüzler’in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorundadır.
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