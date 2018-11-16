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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Sinop’tan dünyaya

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Sinop’tan dünyaya

En son Kanal D’de yayınlanan ‘Meryem’ dizisinde rol alan Ayça Ayşin Turan, Netflix’in yeni projesi ‘The Protector’ (Hakan: Muhafız) ile dünyaya açılıyor. Oyunculuk için Sinop’tan İstanbul’a gelen Turan, yeni dizisinde Leyla karakterini canlandırıyor.

‘‘Dinle Sevgili”, “Karagül”, “Meryem” gibi sevilen dizilerde rol alan Ayça Ayşin Turan şimdi de Netflix’in ilk Türk dizisi “The Protector” (Hakan: Muhafız) ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 14 Aralık’ta ilk bölümü yayınlanacak olan dizide Turan; Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Mehmet Kurtuluş ve Okan Yalabık’la başrolleri paylaşıyor. Dizide Okan Yalabık’ın canlandırdığı Faysal’ın şirketinde çalışan Leyla’ya hayat veren oyuncu, dizinin başlamasını heyecanla beklediğini söyledi. Sinop’ta doğup büyüyen oyuncu bu diziyle birlikte adını da dünyaya duyuracak.

ÇOK AĞLADIM AMA PES ETMEDİM

Turan daha önce verdiği bir röportajda en büyük hayalini gerçekleştirmek için Sinop’tan İstanbul’a gelişini şöyle anlatmıştı: “Sinop’ta doğup büyüdüm. Oyunculuk çocukluk hayalimdi gibi bir klişe söylemeyeceğim ama küçük yaşlardan beri ileride ne tür bir meslek yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Sanatla ilgilenecektim. Bu sayede İstanbul’a kalıcı olarak yerleştim. İstanbul’un kaosu başlarda beni korkuttu. Çok ağladım. Geri dönmeyi düşündüğüm zamanlar oldu ama pes etmedim. En büyük destekçim annemdi.”

Süper kahraman hikâyesi

Bir süper kahraman hikâyesini anlatan 10 bölümlük dizinin özeti şöyle: Hakan’ın (Çağatay Ulusoy) sıradan devam eden hayatı, İstanbul’u korumakla yükümlü bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde altüst olmuştur. Yaşadığı şehir, Ölümsüzler’in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorundadır.

 

BU İSMİ YAKINDA DAHA SIK DUYACAKSINIZ: EYLÜL

Bu ismi yakında daha sık duyacaksınız: Eylül
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