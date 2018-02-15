Sinemaya olan borcumu ödedim

Ünlü oyuncular bir arada

Türker İnanoğlu’nun Türk sinema tarihine ışık tutan “Başlangıcından Bugüne 1914-2018 Afişlerle Türk Sineması” kitabının tanıtımı önceki gün yapıldı. D&R Kanyon’daki tanıtıma Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Göksel Arsoy, Müjdat Gezen, Nehir Erdoğan, Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Oya Okar’ın da arasında bulunduğu birçok ünlü oyuncu katıldı.

Bu eser için 5 sene uğraştım

Mesleğe başladığı günden bu yana arşivci olduğunu söyleyen İnanoğlu, kitabıyla ilgili şöyle dedi: “Bu eser için 5 sene uğraştım. Almanya’dan, Anadolu’dan, sinemacı ailelerden afiş aldık. Afişleri toparlamak zor oldu ama iyi bir iş yaptık. Bu kitap bir nevi sinemaya borç ödemek. Sinemadan aldığımı sinemaya iade etmek istiyorum.”

Tanıtımda Müjdat Gezen’le birlikte Türker İnanoğlu’na kitap imzalatan Türkan Şoray, “Okuluma giden küçük bir kızdım, beni Türker Bey keşfetti. Türkan Şoray olduysam bunu Türker Bey’e borçluyum” diye konuştu.



