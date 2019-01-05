Sineması çalınan bir ülke
Gişede büyük başarı yakalayan filmlere imza atan Kıvanç Baruönü, sinema bileti geriliminde yapımcılara destek oldu. Ünlü yönetmen, “Birileri bu ülkenin daha çekilmemiş filmlerinden çalıyor, mesele hepimizin meselesi” dedi.
ÜNLÜ yönetmen Kıvanç Baruönü, yapımcılar ve dağıtım şirketi Mars Cinema Group arasındaki bilet fiyatı gerilimini yorumladı. Sosyal medya hesabında “Sineması çalınan bir ülke” adlı bir yazı kaleme alan Baruönü, Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan gibi ünlü yapımcılara destek oldu: “Birileri çıkıp aman ne olacak başka Cem Yılmaz’lar Yılmaz Erdoğan’lar buluruz, onlar kim ki demeye getirirse bu hepimizi ilgilendirir.” Baruönü, yazısında seyirciye “Filme gelip ‘Hani bu mudur, dünyada neler yapılıyor’ diyorsun ya, al işte sana her şeyin altında yatan ana sebep: Bu işler ‘para’ ile oluyor! O yüzden mesele hepimizin meselesi, sineması çalınan bir ülkenin meselesi” diye seslendi.
Hepimizin meseLesi
Genç sinemacıları da desteğe çağıran yönetmen, “Salon sahibinin yapımcıdan kestiği bu gelirde Kültür Bakanlığı’na verilen pay da var! Yani devletten ödenek alan, bizim yaptığımız ticari sinemaya burun kıvıran ama hayallerini perdeye aktarmak isteyen pek çok sinema sevdalısının en önemli kaynağı bu musluktan damlayan biletten kesilen pay. Birileri bu ülkenin daha çekilmemiş filmlerinden çalıyor. Olay sadece üç beş yapımcının değil, genç sinemacı arkadaşım senin de meselen.”
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