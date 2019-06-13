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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var? 13 film vizyona girecek

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Sinemalarda bu hafta hangi filmler var? 13 film vizyona girecek

Hafta sonu tatili öncesi, vizyona girecek filmlere dair araştırmalar hız kazandı. Okulların da bu hafta kapanacak olmasıyla birlikte, bu hafta ilk kez vizyona girecek filmlerin konuları ve oyuncu kadrolarına dair araştırmalar hız kazandı. Peki, bu hafta hangi filmler vizyona girecek?

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 13 film vizyona girecek. İşte, o filmlerin konuları ve oyuncu kadrolarına dair detaylar...

"Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit"

F. Gary Gray'ın yönetminliğini yaptığı; Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson, Emma Thompson ve Rebecca Ferguson'un başrolünde oynadığı "Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit" izleyici ile buluşacak.

"Siyah Giyen Adamlar" serisinin yeni projesi "Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit", dünya dışı varlıklar karşısında yeryüzünü korumaya çalışan birimin saha görevlileri Ajan M ve Ajan H'nin hikayesini anlatıyor.

Sevilen seriden yola çıkan bu yeni bölümde, dünyayı kötülüklerden arındırmaya çalışan ekibin, bugüne kadar karşılarına çıkan en büyük tehdit olan köstebeği ortaya çıkarmak için kurdukları takımla birlikte verdikleri mücadele konu ediliyor.

"Rocketman"

Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Rocketman", Elton John'un hayatının önemli yıllarına ait bilinmeyenleri konu alan epik bir müzikal hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Taron Egerton, Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones, Charlie Rowe ve Stephen Graham'ın rol aldığı film; utangaç bir piyano dehası olan Reginald Dwight'ın dünyaca ünlü, süper star Elton John'a dönüşümünün muhteşem yolculuğunu konu alıyor.

Elton John'un en sevilen şarkıları üzerine kurulu ve Taron Egerton performansı ile hayat bulan hikaye, küçük kasabalı bir çocuğun pop kültürünün dünyaca ünlü en ikonik figürlerinden biri olmasını anlatıyor.

"Solaris"

Sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden Andrei Tarkovsky'nin yönettiği 1972 yapımı Sovyet sanat filmi "Solaris" Başka Sinema gösterim programı kapsamında Türk izleyicisi ile buluşacak.

Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Jarvet, Nikolay Grinko, Anatoliy Solonitsyn, Olga Barnet ve Vitalik Kerdimun gibi isimlerin oynadığı gizemli dram "Solaris", bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Stalker"

Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi yine Rus sinemacı Andrei Tarkovsky'nin yönetmenliğini üstlendiği "Stalker" olacak.

Tarkovsky'nin 1979 yapımı filminin başrollerinde Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn, Nikolay Grinko, Natalya Abramova ve Faime Jurno oynuyor.

"Ayna"

Andrei Tarkovsky'nin 1975 yapımı filmi "Ayna" da bu hafta Başka Ssinema gösterim programı kapsamında Türk izleyicisinin beğenisine sunulacak.

Film, çocukluk anıları, güncel olaylara dair sahneler ve Tarkovsky'nin babası Arseny Tarkovsky tarafından yazılan güncel olaylara dair şiirler ile kompoze edilmiş bir otobiyografiden oluşuyor.

"Kuyu"

Lee Cronin'in yönetmenliğini üstlendiği "Kuyu", travmatik geçmişini arkasında bırakmak için oğlu ile birlikte İrlanda kırsalında sakin bir eve yerleşen bir kadının, oğlunun ormanda kaybolması sonrası kendisini içerisinde bulduğu paranoya girdabını anlatıyor.

Korku türündeki filmin başrollerinde Seana Kerslake, James Quinn Markey, Simone Kirby ve Steve Wall oynuyor.

"Cinnet"

Aytekin Birkon'un yönettiği yerli korku filmi "Cinnet", bir sabah kendisini kocasını öldürmüş şekilde bulan fakat olanlara dair hiçbir şey hatırlamayan bir kadının bu cinayetin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarma çabasını konu alıyor.

"Hayalimdeki Köy"

Cüneyt Faruk Arkın'ın yönetmenliğini yapıp başrolünde Eşref Kolçak, Nuri Alço, Hacı Ali Konuk, Levent Taşçı, Burçak Kabadayı ve Selahattin Taşdöğen ile oynadığı "Hayalimdeki Köy"; komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

"Akıllara Seza"

Romantik komedi filmi "Akıllara Seza", 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren bir gencin; 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiğinin peşinden gitmesini konu ediniyor.

Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar, Sema Atalay, Erdem Baş ve Onur Sermik'in rol aldığı filmin yönetmenliğini Serdal Genç yaptı.

"Bekçi"

Durmuş Akbulut'un yazıp yönettiği; Turan Özdemir, Koray Ergün, Serhan Süsler, Uğur Karabulut, Engin Çelik ve Pelin Ermiş'in rol aldığı "Bekçi", bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

"Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk"

Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşçu, Gönül Acar, Muharrem Erdemir ve Belkıs Akçil gibi isimlerin oynadığı "Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk" filminin yönetmenliğini Murat Kuşçu üstlendi.

"Tekne"

Winston Azzopardi'nin yönettiği ve Joe Azzopardi'nin başrolünde oynadığı "Tekne"; ava çıkan ve yolunu kaybeden bir balıkçının başına gelen esrarengiz olaylar etrafında dönüyor.

"Kahraman Tavuk Uzayda"

Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt'un yönettiği animasyon film "Kahraman Tavuk Uzayda", Condorito ve arkadaşlarının maceralarını sinema perdesine taşıyacak.

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