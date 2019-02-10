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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
10.02.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Sinem Uslu kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?

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Sinem Uslu kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?

Sinem Uslu, magazin dünyasını yakından takip eden kişilerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Arkada Sıradakiler, Kiralık Aşk, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul gibi önemli dizilerde rol alan Sinem Uslu, Ayla ve Kurtlar Vadisi Pusu filmlerinde de rol almıştır. Peki, Sinem Uslu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sinem Uslu, ya da tam adıyla Gözde Sinem Öztürk Uslu, 9 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü Yapımcu Mustafa Uslu ile 2016 yılında hayatını birleştiren Sinem Uslu, İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. 

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema bölümü mezunudur. Bugüne kadar 26 kısa metrajlı filmde oynadı ve 8 kısa film çekti. Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler adlı dizide Gamze karakterini canlandırdı. 18 Nisan 2014 tarihinde final yapan ve atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide Şükran'ı oynadı. Ayrı zamanda TRT Türk'te yayınlanan Fikir Atölyesi isimli programı sundu. 2015'te Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandırmıştır.

YER ALDIĞI PROJELER

YılİsimRolNotlar
2004Beyaza Boyanmış Siyah Kelimeler Kısa film
2006Aşk Ruleti Kısa film
2006AloyaEmineTV filmi
2007Ayak AltındaBelginKısa film
2007DuvarİklimDizi
2007-12Arka SıradakilerGamzeDizi
2009Uygun Adım AşkGamzeDizi
2010Dersimiz: AtatürkÖğretmenTV Filmi
2010Uçan MeleklerEda 
2012-14Huzur SokağıŞükranDizi
2014-15Hayat YolundaMelis SakaDizi
2015Yusuf YusufHatice 
2015-16Kiralık AşkYasemin KayalarDizi
2016ParamparçaSelmaDizi[5]
2017Kurtlar Vadisi VatanDeniz KomutanFilm
2017AylaGazeteci ÖzgeFilm
2018Diriliş: ErtuğrulHunad HatunDizi
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