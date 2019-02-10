Sinem Uslu kimdir kaç yaşında? Hangi film ve dizilerde oynadı?
Sinem Uslu, magazin dünyasını yakından takip eden kişilerin araştırdığı isimler arasında yer alıyor. Arkada Sıradakiler, Kiralık Aşk, Paramparça ve Diriliş Ertuğrul gibi önemli dizilerde rol alan Sinem Uslu, Ayla ve Kurtlar Vadisi Pusu filmlerinde de rol almıştır. Peki, Sinem Uslu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Sinem Uslu, ya da tam adıyla Gözde Sinem Öztürk Uslu, 9 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü Yapımcu Mustafa Uslu ile 2016 yılında hayatını birleştiren Sinem Uslu, İstanbul'daki Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sinema bölümü mezunudur. Bugüne kadar 26 kısa metrajlı filmde oynadı ve 8 kısa film çekti. Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler adlı dizide Gamze karakterini canlandırdı. 18 Nisan 2014 tarihinde final yapan ve atv'de yayınlanan Huzur Sokağı adlı dizide Şükran'ı oynadı. Ayrı zamanda TRT Türk'te yayınlanan Fikir Atölyesi isimli programı sundu. 2015'te Star TV'de yayınlanan Kiralık Aşk dizisinde Yasemin karakterini canlandırmıştır.
YER ALDIĞI PROJELER
|Yıl
|İsim
|Rol
|Notlar
|2004
|Beyaza Boyanmış Siyah Kelimeler
|Kısa film
|2006
|Aşk Ruleti
|Kısa film
|2006
|Aloya
|Emine
|TV filmi
|2007
|Ayak Altında
|Belgin
|Kısa film
|2007
|Duvar
|İklim
|Dizi
|2007-12
|Arka Sıradakiler
|Gamze
|Dizi
|2009
|Uygun Adım Aşk
|Gamze
|Dizi
|2010
|Dersimiz: Atatürk
|Öğretmen
|TV Filmi
|2010
|Uçan Melekler
|Eda
|2012-14
|Huzur Sokağı
|Şükran
|Dizi
|2014-15
|Hayat Yolunda
|Melis Saka
|Dizi
|2015
|Yusuf Yusuf
|Hatice
|2015-16
|Kiralık Aşk
|Yasemin Kayalar
|Dizi
|2016
|Paramparça
|Selma
|Dizi[5]
|2017
|Kurtlar Vadisi Vatan
|Deniz Komutan
|Film
|2017
|Ayla
|Gazeteci Özge
|Film
|2018
|Diriliş: Ertuğrul
|Hunad Hatun
|Dizi
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