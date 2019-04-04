Sinem Umaş kimdir ve kaç yaşındadır? Gelinim Olur Musun ile gündeme gelmişti!
Sinem Umaş, Gelinim Olur Musun yarışması ile gündemde yer almıştı. Semra Kaynana ile girdiği polemikleri dikkat çeken Sinem Umaş, Ata ile sıkıntılı bir beraberlik yaşamıştı. Bu ilişkinin ardından ise özel hayatı ile gündeme gelmişti. Peki, Sinem Umaş kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Sinem Umaş, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 'Gelinim Olur Musun', İşte Benim Stilim yarışmalarıyla adını duyuran Sinem Umaş, 1984 yılında dünyaya geldi. Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarla yer edinen Sinem Umaş, Ata ile çalkantılı bir beraberlik yaşamıştı.
Ata Türk, 2005 yılında bir otel odasında ölü bulunmuştu. Trabzonspor’da top koşturan futbolcu Bahadır Davran ile yaşadığı bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, yıllar sonra İşte Benim Stilim yarışmasıyla ortaya çıkmıştı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Sinem Umaş, son zamanlarda ise ünlü isimlerle yaşadığı tartışmalar ve sert sözleriyle dikkat çekiyor.
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