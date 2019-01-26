Sinem Sülün kimdir kaç yaşında?
Sinem Sülün, son günlerde çıkan haberlerin ardından merakla araştırılan isim oldu. Miss Turkey'de 2005 yılında birinci olan Sinem Sülün, 2013 yılında bir evlilik yapmış ve 3 yıl sonra boşanmıştır. Peki, Sinem Sülün kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Sinem Sülün, 1989 yılında Samsun'da dünyaya gelmiştir. 5 yaşından itibaren İzmir'de yaşamını sürdüren Sinem Sülün, Karadenizli bir ailenin çocuğudur.
2005 Miss Model of Turkey 1.si olan Sinem Sülün, 2007 yılında Miss Turkey Universe’de 2. olmuş ve 2008 yılında Türkiye'yi Vietnam’da Kainat Güzellik yarışmasında temsil etmiştir.
Arka Sokaklar dizisinde bölüm oyunculuğu da yapmış olan güzel model Sinem Sülün, 2016 yılında eşi Mustafa Yüksel’den boşanmıştır. Uzun süre medyada Sinem Sülün’ün yatak odasına dinleme cihazı koydukları için dava açması ile gündeme gelen Sinem Sülün tazminat davası açmıştır.
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