Sinem Kobal'dan o iddialara yanıt
Geçtiğimiz akşam Dolunay Soysert'in, Toy'daki oyunu "Kul" un prömiyerine katılan Sinem Kobal, hakkında çıkan Romantik Komedi Üç filminin yapılamama sebebinin kendisinin yüksek bir ücret istemesi olduğu yönündeki haberleri yalanladı.
Romantik Komedi serisinin üçüncü filminin yapılmamasının kendisiyle ilgili olmadığını söyleyen Kobal," Benim için önemli olan iyi senaryolar içerisinde yer almak. Altan’ın projeden ayrılması ile senaryoda yapılan değişiklik ikna edici olmadığından geçtiğimiz yıl proje rafa kalkmıştı. Bu sene proje tekrar gündeme geldi ancak henüz senaryonun son hali henüz ulaşmadı. Geldiği zaman okuyup, değerlendireceğim” dedi.
Kobal, yeni sezon için de projeler okuduğunu belirtti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle