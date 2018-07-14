'Sinem Gedik ile İntizar ilişki yaşıyor' iddiasına ünlü şarkıcıdan ilk açıklama
Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik'in İntizar ile ilişki yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cengiz Semercioğlu'nun bugünkü köşe yazısına taşıdığı olayın ardından gözler Sinem Gedik ve İntizar'a çevrildi. Vatan'a konuşan ünlü şarkıcı 'Boşanma sürecinde Sinem'e destek verdim. Çünkü üzgündü ve yaralıydı.' dedi.
İntizar'ın konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;
"SİNEM ÜZGÜN VE YARALIYDI"
"Onlar boşanalı 1.5 yıl oldu. Boşanma sürecinde Mustafa'nın kamuoyu önünde güvenilirliği. prestiji kayboldu. Şimdi bu konular üzerinden kendini aklama çabasında. İnsanların mahremiyetine dil uzatılması ahlaksızlıktır, bel altı vurmaktır. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Üstelik yaptığı da suç. Evin içine kamera koyuyor. Sen evin içine nasıl kamera koyarsın. Üstelik o görüntülerde yayın yasağı var. Boşanma sürecinde Sinem'e destek verdim. Çünkü üzgündü ve yaralıydı. Mustafa bu yüzden intikam almaya çalışıyor. Bir insan evladının annesinin böyle bir duruma düşürür mü? Peki benim şimdiye dek kime bir zararım dokundu? Çirkef, edepsiz, yırtık biri değilim. Tanıyanlar bilir; yalnızım garibanım. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Çok kötüyüm. İnsanlar beni korusun"
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