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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.07.2018 - 14:58, Son Güncelleme:

'Sinem Gedik ile İntizar ilişki yaşıyor' iddiasına ünlü şarkıcıdan ilk açıklama

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'Sinem Gedik ile İntizar ilişki yaşıyor' iddiasına ünlü şarkıcıdan ilk açıklama

Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik'in İntizar ile ilişki yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Cengiz Semercioğlu'nun bugünkü köşe yazısına taşıdığı olayın ardından gözler Sinem Gedik ve İntizar'a çevrildi. Vatan'a konuşan ünlü şarkıcı 'Boşanma sürecinde Sinem'e destek verdim. Çünkü üzgündü ve yaralıydı.' dedi.

İntizar'ın konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde;

"SİNEM ÜZGÜN VE YARALIYDI"

"Onlar boşanalı 1.5 yıl oldu. Boşanma sürecinde Mustafa'nın kamuoyu önünde güvenilirliği. prestiji kayboldu. Şimdi bu konular üzerinden kendini aklama çabasında. İnsanların mahremiyetine dil uzatılması ahlaksızlıktır, bel altı vurmaktır. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Üstelik yaptığı da suç. Evin içine kamera koyuyor. Sen evin içine nasıl kamera koyarsın. Üstelik o görüntülerde yayın yasağı var. Boşanma sürecinde Sinem'e destek verdim. Çünkü üzgündü ve yaralıydı. Mustafa bu yüzden intikam almaya çalışıyor. Bir insan evladının annesinin böyle bir duruma düşürür mü? Peki benim şimdiye dek kime bir zararım dokundu? Çirkef, edepsiz, yırtık biri değilim. Tanıyanlar bilir; yalnızım garibanım. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Çok kötüyüm. İnsanlar beni korusun"

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