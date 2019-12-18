Sinead O’Connor Avrupa turnesine çıktı

Müslüman olduğum için gurur duyuyorum

O’Connor geçen yıl ekim ayında Twitter’da paylaştığı mesajlarda İslam’ı seçtiğini duyurmuştu. O’Connor, “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam’a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor” ifadelerini kullanmıştı.





