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Sinead O’Connor Avrupa turnesine çıktı
1980’li yıllarda seslendirdiği “Nothing Compares 2 You” adlı şarkısıyla müzik tarihine adını yazdıran Sinead O’Connor, yeni adıyla Shuhada Sadaqat, çıktığı Avrupa turnesini sürdürüyor. Sadaqat önceki gece de Londra’da O2 Arena’da seyirci karşısına çıktı.
Müslüman olduğum için gurur duyuyorum
O’Connor geçen yıl ekim ayında Twitter’da paylaştığı mesajlarda İslam’ı seçtiğini duyurmuştu. O’Connor, “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam’a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor” ifadelerini kullanmıştı.
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