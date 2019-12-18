MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriSinead O’Connor Avrupa turnesine çıktı
GeriMagazin Sinead O’Connor Avrupa turnesine çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sinead O’Connor Avrupa turnesine çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinead O’Connor Avrupa turnesine çıktı

1980’li yıllarda seslendirdiği “Nothing Compares 2 You” adlı şarkısıyla müzik tarihine adını yazdıran Sinead O’Connor, yeni adıyla Shuhada Sadaqat, çıktığı Avrupa turnesini sürdürüyor. Sadaqat önceki gece de Londra’da O2 Arena’da seyirci karşısına çıktı.

Müslüman olduğum için gurur duyuyorum

O’Connor geçen yıl ekim ayında Twitter’da paylaştığı mesajlarda İslam’ı seçtiğini duyurmuştu. O’Connor, “Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam’a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Sinead O’Connor Avrupa turnesine çıktı


 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle