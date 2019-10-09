Sinbad Hadisesi
Hadise’nin tarzı hakkında yazmaktan biz yorulduk, o bize malzeme vermekten yorulmadı.
Tüm yazı file çorap ve mayoyla geçirdikten sonra, geçen gün giydiği prensesvari Dior kombine ne kadar sevinmiştim. “Artık seçimleri daha başarılı olacak herhalde” derken, bu garip tulumla çıktı karşımıza.
Hatalı pozisyonları inceleyelim: Bir, tasarım Hadise’nin vücuduna uygun değil. Özellikle göğüs kısmı kasıyor, pot içinde.
İki, çabuk buruşan kumaşı yüzünden hayli özensiz görünüyor.
Üç, böyle bir pantolonu bu botlarla takımlarsanız stil ikonuna değil Sinbad’a benzersiniz. Hadise de kulüp kapısı önünde, uçan halısını bekliyor herhalde...
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