Sinan Akçıl: Serdar’ın kalbi tekrar çarpıyor

Yeni albümleri için çalıştıklarını belirten ünlü şarkıcıların keyifleri yerindeydi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Sinan Akçıl, “Arkadaşlar bombayı patlatıyorum. Serdar Ortaç kitap yazıyor ve kalbi tekrar çarpmaya başladı” deyince Ortaç “Yalan, öyle bir şey yok. Olunca söyleyeceğim” diye karşılık verdi. İkiliye “Siz de Mustafa Sandal gibi kitap yazmayı düşünüyor musunuz?” sorulunca Sinan Akçıl “Ben kitap değil, ansiklopedi yazacağım” diye espri yaptı.





