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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
21.03.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Sinan Akçıl, “Kölelik sözleşmesiyle karşı karşıya kaldım”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Sinan Akçıl, “Kölelik sözleşmesiyle karşı karşıya kaldım”

Universal Müzik tarafından sözleşmeyi haksız yere feshettiği iddiasıyla dava açılan besteci ve müzisyen Sinan Akçıl mahkemede, “Bir Türk besteci olarak benim önümü tıkamak istediler. Ben de Türk bir şirketle anlaştım. Ben bir kölelik sözleşmesiyle karşı karşıya kaldım. Eğer bu davadan benim lehime bir karar çıkarsa Türk edisyon tarihinde benim üzerimden tüm ülkeye örnek olacağını düşünüyorum” dedi.

SÖZLEŞMEYİ HAKSIZ YERE FESHETTİ İDDİASI
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, Universal Müzik Taksim Edisyon A.Ş. ile Sinan Akçıl arasında 23 Eylül 2011 tarihinde 7 yıl süreyle bir “Edisyon Sözleşmesi” imzalandığı belirtildi. Ek sözleşmeyle taraflar arasındaki edisyon sözleşmesinin süresinin 23 Eylül 2024 tarihine kadar uzatıldığının anlatıldığı dava dilekçesinde, “Sözleşmenin bitmesine daha 5 yıl varken Sinan Akçıl edisyon şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmediği iddiasıyla sözleşmeyi tek taraflı feshetmiştir. Sinan Akçıl, sözleşmeyi haksız yere feshetmiştir. Davalının feshinin hukuken bir geçerliliği yoktur. Tüm bu nedenlerle haksız yere sözleşmeyi fesheden ve halen sözleşmenin devam ettiği gerekçesiyle belirsiz tazminat davası ile Sinan Akçıl’dan uğradığımız 121 bin 207 liralık zararının karşılanmasını istiyoruz” denildi.
“RUH OLARAK ÖNÜMÜ KESMEK İSTEDİLER”
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına davacı Universal Müzik şirketin avukatı ile davalı Sinan Akçıl ve avukatı katıldı. Duruşmada ifade veren Sinan Akçıl, sözleşmeyi neden feshettiğini mahkeme hakimine anlattı. Bu davanın bir edisyon şirketi davası olduğunu belirten Sinan Akçıl, “Sözleşme kurallarını yerine getirmediler. Bir finans şirketi gibi davrandılar. Bir Türk besteci olarak benim önümü tıkamak istediler. Ben de Türk bir şirketle anlaştım. Ben şu anda çok daha huzurlu bir üretim yapıyorum. Ruh olarak önümü kesmek istediler. Ben bir kölelik sözleşmesiyle karşı karşıya kaldım. Bu sözleşme adeta bir kölelik sözleşmesini andırıyor. Sözleşme uyarınca davacı müzik şirketi hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmedi. Benim önümü, sanatsal faaliyetlerimi kısıtlayan, iteleyen bir uygulama oldu. Davanın reddini talep ediyorum” dedi. Bu davadan lehine karar çıkması durumunda Türk edisyon tarihinde bu davanın bir ilk olacağını sözlerine ekleyen Sinan Akçıl, “Eğer ki buradan benim lehime bir karar çıkarsa Türk edisyon tarihinde benim üzerimden tüm ülkeye örnek olacağını düşünüyorum. Bu tarz şirketler bizim önümüzü sekteye uğratıyor. Tarihi ve emsali bir karar olacağını düşünüyorum” dedi. Mahkeme, dava dosyasının bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı açıklama yapan Sinan Akçıl, “Bu bir telif hakları davasıdır. Türk eser sahiplerinin haklarının bir kölelik sözleşmesiyle Amerika menşeli bir şirketin suiistimal etmesi üzerine karşılıklı açılmış bir dava. Bu davada yüce Türk adaleti lehimize bir karar verirse tüm besteciler ve üreten herkes adına yerinde bir zafer elde etmiş olacağız. Adalete güvenimiz tam” diye konuştu.

 

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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