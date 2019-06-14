Sinan Akçıl kimdir, eşi kim?
Sinan Akçıl, gerek özel hayatı gerekse besteleriyle sık sın adından söz ettiriyor. İzel başta olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışan Sinan Akçıl, son yıllarda kendisi de albüm çıkarmaya başladı. Peki, Sinan Akçıl kimdir, eşi kim?
Türk besteci, söz yazarı ve şarkıcı Sinan Akçıl, kendisi gibi müzik adamı olan Saim Akçıl'ın oğlu ve piyanist İdil Akçıl'ın kardeşidir. Müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır.
Sinan Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz gibi isimlerle çalışmıştır. Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. Ayrıca, pop şarkıcısı Hande Yener'in 1 Nisan 2010 tarihinde çıkardığı Hande'ye Neler Oluyor? albümündeki söz ve müzikler Sinan Akçıl'a aittir. Hande Yener'in 13 Eylül 2010'da çıkarmış olduğu Hande'yle Yaz Bitmez albümündeki 10 remix ve "Uzaylı" adlı şarkının söz ve düzenlemeleri de Sinan Akçıl imzalıdır. Sinan Akçıl Hande Yener'in Eylül 2011'de çıkarmış olduğu Teşekkürler adlı albümündeki şarkıların söz yazarlığını ve bestelerini yaptı. Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile yıldırım nikahıyla evlendi, ikilinin düğün fotoğrafları uzun süre magazin gündemini meşgul etti.
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