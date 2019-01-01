Sinan Akçıl ile evlenen Burcu Kıratlı'nın gelinliği çok konuşuldu... İşte nikah fotoğrafları
2019 yılının ilk magazin bombası Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı çiftinden geldi. Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili Amsterdam’da nikâh masasına oturdu. Sade bir törenle evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı nikahlarında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
2018’in son aylarında aşk yaşamaya başlayan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, Amsterdam’da nikâh masasına oturdu. Kıratlı, Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan’ın kıydığı nikâhta Zeynep Bozyaka imzalı gelinlik, Akçıl ise Mehmet Dudu’nun hazırladığı bir takım elbise giydi. Törende Sinan Akçıl’ın şahitliğini yakın dostları Ercan, Caner ve Ertan Torunoğulları ile menajeri Tülay Özçelik; Burcu Kıratlı’nın şahitliğini ise çocukluk arkadaşları Deniz Bilol ile Sercan Yaşar yaptı. Amsterdam sokaklarında çekildikleri fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan ikiliye beğeni ve yorum yağdı. Özellikle Burcu Kıratlı’nın derin dekolteli gelinliği konuşuldu. Sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın evleneceği yönündeki haberler uzun süredir gündemdeydi.
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