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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.05.2019 - 15:09, Son Güncelleme:

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı boşanıyor!

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Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı boşanıyor!

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 4 ay önce dünyaevine giren şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı’nın boşanmak için karşılıklı dava açtıkları öğrenildi.

Sabah gazetesinin haberine göre; müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 4 aylık evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Avukatlarına vekaletleri verip karşılıklı dava açan çift, bayram sonrasında boşanıyor.

Evlilikleri magazin kulislerinde geçtiğimiz ay sıkça konuşulan çiftin aralarındaki kriz nedeniyle boşanmaya karar verdikleri ve evlerini ayırdıkları ileri sürülmüştü. Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın avukatları aracılığıyla boşanma dilekçelerini mahkemeye verdikleri ve boşanma sürecinin başladığı öğrenildi. Karşılıklı açılan boşanma davalarının bayram sonrasında sonuçlanacağı ve çiftin önümüzdeki ay boşanacakları öğrenildi.

Şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 23 Aralık 2018'de evlenme teklifi yaptığı oyuncu Burcu Kıratlı ile geçtiğimiz ocak ayında yine aynı şehirde nikah masasına oturmuştu. Yakın dostlarının katıldığı törende, nikâhı Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıymıştı.

Burcu Kıratlı nikah sonrası sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirmişti:
"Masalsı ama çılgın... 'Lunapark gibi bir hayatımız olacak, seninle' dediğinde... Küçük çocuk sevinciyle baktık birbirimize ve güldük. Her saniyesi öyle gerçekten. Yeni yılım ve bundan sonraki her yıllarım seninle daha güzel, daha gerçek ve daha lunapark olacak."

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