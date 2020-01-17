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Haber Giriş: 17.01.2020 - 08:31,Son Güncelleme:/

Simge Sağın: Uzun zamandır yalnızım

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Simge Sağın: Uzun zamandır yalnızım

Simge, Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı. Şarkıcı, “Hayatımı artık özel biriyle paylaşmak istiyorum. Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz. Ancak benim için karakter önemli” dedi.

Simge akustik konser serisinin ilkini Caddebostan Kültür Merkezi’nde verdi. Şarkıcıyı ünlüler de izledi

Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden Simge, “Uzun zamandır yalnızım. Hayatımı artık özel biriyle paylaşmak istiyorum. Bu yüzden kanallarımı açtım. Hayatıma kim girecek merak ediyorum. Öyle pizza seçer gibi sevgili siparişi veremezsiniz. Ancak benim için karakter önemli. İlle de kriter isterseniz; beni güldürsün. Birlikte eğlenelim” dedi.

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