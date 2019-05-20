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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.05.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Simge Sağın kimdir? 'Miş Miş' ile yıldızı parladı

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Simge Sağın kimdir? 'Miş Miş' ile yıldızı parladı

Öpücem, Aşkın Olayım, Yankı gibi şarkılarıyla tanınan Simge Sağın, gerek kariyeri gerekse özel hayatıyla gündeme geliyor. 2015 yılında Miş Miş şarkısı ile bir anda ünlenen Simge Sağın, çıkış yakaladığı albümün ardından yeni albümleri ile Türk Pop müziği severler tarafından büyük beğeni toplamaya devam etti. İşte, Simge Sağın'ın hayatına ilişkin bilgiler...

Son dönemlerin popüler isimlerinden Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Babasının mesleği gereği küçüklüğünden itibaren müzikle iç içe olan Simge Sağın, 12 yaşında gitar çalmaya başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi bölümünde öğrenim gördükten sonra popüler müzik camiasında çalışmaya başlayan Simge Sağın, ilk profesyonel deneyimini sanatçı Zeynep Dizdar orkestrasında kazandı. Sonrasında Gülşen’e 4 yıl, Yaşar Günaçgün’e ve Serdar Ortaç’a ikişer yıl sahnede vokalist olarak eşlik etti.

2007 yılında başrollerinde Vahide Perçin, Talat Bulut, İlhan Şeşen‘in oynadığı “Annem” adlı dizi için Kıraç ile düet yaptı, ayrıca birçok jenerik ve dizi müziği çalışmasını seslendirdi.

2011 yılında ilk albümü ‘Yeni Çıktı’yı Erdem Kınay prodüktörlüğünde çıkaran Simge Sağın, bir anda en çok dinlenenler arasına girdi.

2014 yılında bu kez prodüktörlüğünü kendi üstlendiği ‘Bip Bip’ adlı ikinci EP albümünü çıkardı.

2015 yılında Ozan Bayraşa prodüktörlüğünde Fransız şarkıcı Riff Cohen’in ‘Dans Mon Quartier’in Türkçe sözlerle cover hali olan ‘Miş Miş’ adlı ilk teklisini çıkardı. Yine Doğan Music etiketiyle çıkan tekli Türkiye Resmi Listelerinde 1 numaraya yükseldi.

29 Ocak 2016’da ikinci teklisi olan ‘Yankı’yı yayımlayan şarkıcı, bu şarkıyı Sezen Aksu, Deniz Erten ve Ersay Üner ile birlikte hazırladı. Simge Sağın, aranjör Ozan Bayraşa ile birlikte.

2015 yılında Miş Miş şarkısı ile bir anda ünlenen Simge Sağın, çıkış yakaladığı albümün ardından yeni albümleri ile Türk Pop müziği severler tarafından büyük beğeni toplamaya devam etti. e Sağın, Erdem Kınay prodüktörlüğündeki “Yeni Çıktı” adlı ilk albümünü 2011 yılında yayınladı. Simge Sağın asıl çıkışını ise “Miş Miş” adlı şarkısıyla yaptı, bu şarkı hem sözleri hem de klibiyle adından söz ettirdi. Simge Sağın, yaklaşık dört senedir birlikte olduğu erkek arkadaşı Ozan Bayraşa ile 2018’in yaz aylarında ayrılık kararı aldı.

 

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