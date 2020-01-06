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Haber Giriş: 06.01.2020 - 12:29,Son Güncelleme:/

Simge Sağın: Arkadaşım ağlayarak beni markete götürdü

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Simge Sağın: Arkadaşım ağlayarak beni markete götürdü

Müzikte 19'uncu yılını dolduran Simge Sağın, yaşadığı zor günleri anlattı...

2011 yılının kendisi için çok zor geçtiğini söyleyen Simge Sağın " Bugünlere gelmek kolay olmadı. Mesela buzdolabımın boş olduğu günü unutamam. Vokalist arkadaşım Nihan Çilesiz Ortaköy'deki evime gelmişti. Bir ara 'İçim kazındı' deyip dolabı açtı. Ama içi bomboştu çünkü param yoktu. O gün beni ağlayarak markete götürdü, alışveriş yaptı. 2011 yılı yoklukla geçti, sürekli makarna yemiştim" dedi.

 

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