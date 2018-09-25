Simge Fıstıkoğlu anne oldu!
NTV ekranlarında sunuculuk görevini üstlenen Simge Fıstıkoğlu Tavukçuoğlu anne oldu.
Simge Fıstıkoğlu iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Emir Tavukçuoğlu ile geçen nisan ayında dünyaevine girmişti. Ünlü sunucu hamilelik dolayısıyla Temmuz ayı başlarında ekranlara veda etmişti.
İlk kez anne-baba olma heyecanı yaşan çiftin oğulları dün dünyaya geldi. Güzel haberi Simge Fıstıkoğlu'nun kardeşi Sinem Fıstıkoğlu, "Dünyanın en iyi kardeşi şimdi anne oldu. Maşallah deyin kardeşime, İyi dilekleriniz, her şey için teşekkürler" diyerek Instagram hesabından duyurdu.
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