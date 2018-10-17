Simge Barankoğlu kimdir?
Sosyal medyada paylaştığı bir video ile ismini geniş kitlelere duyuran Simge Barankoğlu’nun hayatı gündemdeki haberler ardından merak konusu oldu. ‘Örümcek! Korktun mu?” Yılan! Korktun mu?’ repliği ile tanınan Simge Barankoğlu, Beyaz Show'a katılmıştı. Peki, Simge Barankoğlu kimdir?
Simge Barankoğlu, 15 saniyelik videosu ile ünlenen isimlerden. Adnan Menderes Üniversitesi mezunu olan Simge Barankoğlu, aslen İzmir Ödemiş’lidir. Sosyal medya hesabı üzerinden cesur pozlar ve videolar paylaşan Simge Barankoğlu, 'Örümcek, korktun mu? Yılan, korktun mu? Korkmadın mı?' sözleriyle yeni bir akım başlattı. İnsanlar sosyal medyada Simge'nin videosunu taklit etmeye başladı.
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