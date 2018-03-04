Şimdilik evlilik yok

2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile İngiliz takımı Arsenal’de forma giyen Mesut Özil, geçtiğimiz yaz evlilik haberleriyle gündemdeydi. Özil’in Gülşe’ye 200 bin liralık tektaşla evlenme teklif ettiği, çiftin düğün hazırlığına başladığı öne sürülmüştü. Gülşe’nin gelinlik için modacı Raşit Bağzıbağlı’yla görüştüğü de iddia edilmişti.

Bağzıbağlı’nın önceki gün Kıbrıs’ta düzenlediği defileyi izleyenler arasında Amine Gülşe de vardı. ‘M’ harfli kolyesiyle dikkat çeken tescilli güzel, düğün tarihiyle ilgili sorular üzerine şaşırtan bir açıklama yaptı: “Düğün tarihi yok. Daha öyle bir şey düşünmüyoruz. İlişkimiz o yönde ilerliyor ama henüz öyle bir şey yok.” Deniz BOY