Åžimdi KÄ±vÄ±lcÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n Bu korkuyla Ã¶mÃ¼r boyu yaÅŸasÄ±n

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Magazin
18.12.2018 - 15:16, Son GÃ¼ncelleme:

"Åžimdi KÄ±vÄ±lcÄ±m düÅŸünsün! Bu korkuyla ömür boyu yaÅŸasÄ±n"

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"Åžimdi KÄ±vÄ±lcÄ±m düÅŸünsün! Bu korkuyla ömür boyu yaÅŸasÄ±n"

Kaan TangÃ¶ze, iki Ã§ocuÄŸunun annesi SeÃ§kin Piriler'i KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural ile aldatmÄ±ÅŸ; ihanet ortaya Ã§Ä±kÄ±nca da Ã§ift boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Kaan TangÃ¶ze, 25 KasÄ±m'da 7 aylÄ±k hamile sevgilisi KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural ile nikah masasÄ±na oturdu. Kanal D'de yayÄ±nlanan 2. sayfa programÄ±na konuk olan SeÃ§kin Piriler yeni evli Ã§iftin iliÅŸkisine inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Â "Åžu anda bile konusu aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda elim buz tutuyor. Her baÅŸlangÄ±cÄ±n bir sonu var. Yeni bir yola girdiler, bakalÄ±m ne kadar sÃ¼recek? SÃ¼receÄŸine asla inanmÄ±yorum. Kendisine de sÃ¶yledim, asla inanmÄ±yorum... Ben her ÅŸeyimi sÃ¶ylÃ¼yorum. O benim her ÅŸeyimi biliyor. Ä°stediÄŸimi sÃ¶ylÃ¼yorum. Ä°stediÄŸim kadar Ã¶zgÃ¼rÃ¼m ona bir ÅŸey sÃ¶ylemekte... HiÃ§ de umurumda deÄŸil ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼! Bir kere aldatmÄ±ÅŸ olan bir insan her zaman bunu yapacaktÄ±r. Ben bu yÃ¼zden evliliÄŸime devam etmedim. Åžimdi de baÅŸkalarÄ± o korkuyla yaÅŸasÄ±nlar bakalÄ±m... BakalÄ±m o korkuyla ne kadar sÃ¼recek? Benimle birlikteyken onunla olduÄŸuna gÃ¶re, Kaan'Ä±n bÃ¶yle bir ÅŸey yapabilecek kapasitesini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, bu korkuyla Ã¶mÃ¼r boyu yaÅŸasÄ±n! Ben aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸim anda 3 ay dayandÄ±m. 3 ayda delirdim, Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±m. Her kadÄ±nda olabileceÄŸi gibi... Kimse sevdiÄŸi adamÄ± baÅŸkasÄ±yla paylaÅŸmak istemez."

Kaan TangÃ¶ze ile KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural evlendi
Kaan Tangöze ile KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural evlendi

Â

Åžimdi KÄ±vÄ±lcÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n Bu korkuyla Ã¶mÃ¼r boyu yaÅŸasÄ±n


KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural - Kaan TangÃ¶ze Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± olacak...Â 

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