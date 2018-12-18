Åžimdi KÄ±vÄ±lcÄ±m dÃ¼ÅŸÃ¼nsÃ¼n Bu korkuyla Ã¶mÃ¼r boyu yaÅŸasÄ±n

"Åžimdi KÄ±vÄ±lcÄ±m düÅŸünsün! Bu korkuyla ömür boyu yaÅŸasÄ±n"
Kaan TangÃ¶ze, iki Ã§ocuÄŸunun annesi SeÃ§kin Piriler'i KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural ile aldatmÄ±ÅŸ; ihanet ortaya Ã§Ä±kÄ±nca da Ã§ift boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Kaan TangÃ¶ze, 25 KasÄ±m'da 7 aylÄ±k hamile sevgilisi KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural ile nikah masasÄ±na oturdu. Kanal D'de yayÄ±nlanan 2. sayfa programÄ±na konuk olan SeÃ§kin Piriler yeni evli Ã§iftin iliÅŸkisine inanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Â "Åžu anda bile konusu aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda elim buz tutuyor. Her baÅŸlangÄ±cÄ±n bir sonu var. Yeni bir yola girdiler, bakalÄ±m ne kadar sÃ¼recek? SÃ¼receÄŸine asla inanmÄ±yorum. Kendisine de sÃ¶yledim, asla inanmÄ±yorum... Ben her ÅŸeyimi sÃ¶ylÃ¼yorum. O benim her ÅŸeyimi biliyor. Ä°stediÄŸimi sÃ¶ylÃ¼yorum. Ä°stediÄŸim kadar Ã¶zgÃ¼rÃ¼m ona bir ÅŸey sÃ¶ylemekte... HiÃ§ de umurumda deÄŸil ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼! Bir kere aldatmÄ±ÅŸ olan bir insan her zaman bunu yapacaktÄ±r. Ben bu yÃ¼zden evliliÄŸime devam etmedim. Åžimdi de baÅŸkalarÄ± o korkuyla yaÅŸasÄ±nlar bakalÄ±m... BakalÄ±m o korkuyla ne kadar sÃ¼recek? Benimle birlikteyken onunla olduÄŸuna gÃ¶re, Kaan'Ä±n bÃ¶yle bir ÅŸey yapabilecek kapasitesini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re, bu korkuyla Ã¶mÃ¼r boyu yaÅŸasÄ±n! Ben aldatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸim anda 3 ay dayandÄ±m. 3 ayda delirdim, Ã§Ä±ldÄ±rdÄ±m. Her kadÄ±nda olabileceÄŸi gibi... Kimse sevdiÄŸi adamÄ± baÅŸkasÄ±yla paylaÅŸmak istemez."
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KÄ±vÄ±lcÄ±m Ural - Kaan TangÃ¶ze Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± olacak...Â
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