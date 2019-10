Simay Rasimoğlu "Çirkin bulabilirler,saygı duyuyorum"

Simay Rasimoğlu: Hayaldi, gerçek oldu

◊ Tebrikler, birinci oldunuz. Bu sonucu bekliyor muydunuz?

- Teşekkürler. Açıkçası beklemiyordum.

◊ Ama oda arkadaşınız Bilgi Nur Aydoğmuş ile bunu konuşuyormuşsunuz.

- Hayal ediyorduk diyelim. Şu an röportaj verdiğime bile inanamıyorum hâlâ.

◊ Yarışmaya katılmaya nasıl karar verdiniz?

- Bir mimarlık firmasında çalışıyordum. İş arkadaşlarım “Katılman gerekiyor” diyerek beni yönlendirdi. Ben de deneyimlemek istedim.

◊ Bu yarışmada elde edilen birincilik, yeni bir kariyer demek...

- İlk başta yarışmayı katılmayı risk olarak gördüm, çünkü hali hazırda çalışıyordum. Sonuç bir bilinmezdi benim için. Ama denediğim ve risk aldığım için çok mutluyum. İş arkadaşlarım, çevremdekiler olmasa belki katılım formunu bile doldurmazdım.

◊ İş arkadaşlarınız şimdi ne diyor?

- Çok mutlular. Yarışmadan çıktığımda da güzel bir haber verdiler; “Projelerin onaylandı” dediler.



ÇİRKİN BULABİLİRLER

SAYGI DUYUYORUM

◊ Sırada Miss World var. Tarih belli mi?

- Evet, 14 Aralık’ta. Öncesinde 1 aylık kamp süreci olacak. Ülkemi yurtdışında temsil edeceğim için ayrı bir mutluluk yaşıyorum.

◊ Bu yeni kariyere dair ne gibi hayalleriniz var?

- Hayal kurduk ama şu an işler nasıl ilerleyecek, inanın bilmiyorum. Sonuçta her gün Miss Turkey olmuyorum. (Gülüyor) Şimdi önümde bir kamp süreci var. Beslenmemden spora her şeye dikkat edeceğim bir süreç olacak. Miss World’den dönünce, şartlara göre karar vereceğim. En çok istediğim şey bir sanat okulu açmak ama oyunculuk, modellik de yapabilirim. Zaten henüz bir teklif de yok. Bunlar zamana bırakılması gereken şeyler.

◊ Sosyal medyada olumsuz yorumlar da yapıldı. Bunlarla nasıl başa çıkabiliyorsunuz?

- Herkesin fikrine sonsuz saygı duyuyorum. Beğenmeyebilirler, çirkin bulabilirler. Olabilir. Güzellik göreceli bir şey çünkü. Ama bu durum motivasyonumu düşürmüyor. Güzel

şeyler yapabileceğime ve bu yarışmanın vesile olacağına inanıyorum.

İÇ MİMAR DEĞİL

RESTORATÖRÜM

◊ Kendinize örnek aldığınız bir güzel var mı?

- Hepsini çok beğeniyorum. Politik bir cevap değil bu, gerçek. Birebir bu süreci yaşadığım için hepsini anlıyorum şu an.

◊ Çağla Şıkel’in birinci olduğu 1997’de oda arkadaşı Burcu Esmersoy’muş. Şıkel birinci, Esmersoy üçüncü olmuştu. Sizin de ikinci seçilen Bilgi Nur Aydoğmuş ile böyle bir anınız olması çok hoş...

- Biz rakamlara göre odalara yerleştirildik ama Bilgi’yle direkt kaynaştık. “Yan yana yürüyebilecek miyiz, kesin sarılırız birbirimize” falan diyorduk. Hayaldi, gerçek oldu. İnanamıyorum. Bilgi ve Büşra ile ortak bir yolda yürüyeceğim için çok mutluyum.

◊ Nerede başlıyor hikayeniz?

- Annem ve babam Bulgaristan’da doğup büyümüş. 1989’da buraya geldikten sonra tanışıp evleniyorlar. Her yaz Bulgaristan’daki köyümüze gideriz hâlâ. Lisede iç mekan tasarımı okudum. Sonra Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü’nü bitirdim. İç mimarlık ofisinde çalışıyorum ama restoratörüm. İç mimar değilim, bu bilgiyi de düzelteyim.

◊ Sosyal medyanız ne alemde?

- Daha önce 300-400 takipçim vardı. Şu an bu sayı 18 bine ulaştı. Hiç öyle “beni takip etsinler, çok sevsinler” diye bir arzum olmadı. Bir gecede her şey değişti



Bilgi Nur Aydoğmuş :Hukuktan vazgeçemem

◊ Miss Turkey’e katılma fikri hep var mıydı aklınızda?

- Uzun zamandır düşünüyordum. Ama önce eğitimimi tamamlamak istedim. Üniversiteden mezun olmak için bekledim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden geçen sene mezun oldum, bu yıl da başvurdum.

◊ Staj döneminde misiniz?

- Evet. Yarışmadan bir gün önceye kadar ofise gittim.

◊ Önünüzde Miss Universe var. Artık başka bir kariyer mi çizeceksiniz kendinize, yoksa avukatlığa devam mı?

- Hukuk vazgeçebileceğim bir alan değil. Çok severek okudum. Ama oyunculuk eğitimi de almak istiyorum, çünkü sanatı, tiyatroyu çok seviyorum.

FARKLI BİR

ÇEVREDEYDİM

◊ Nerede doğdunuz? Hayatınız nerede geçti?

- İstanbul’da doğdum. Hayatımın büyük bölümü Anadolu yakasında geçti. Çengelköy tarafında oturuyorduk. Şimdi Kadıköy’deyiz. Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandım.

◊ Böyle bir eğitim ve çevreyi göz önüne alınca, güzellik yarışmasına katılma fikri biraz zayıf kalıyor. Kendinizi nasıl ikna ettiniz?

- En zorlandığım kısım oldu. Şu an içinde olduğum çevreden farklı bir çevredeydim. Ama bu yarışmaya katılma motivasyon ve amacım, dış güzellikten ibaret olmadığını bilmekti. Hem buna kendim çok inandım hem de çevremdeki insanlara anlattım.

◊ Yarışmada tam olarak aradıkları nedir?

- İnsan ilişkilerine de, kültürün yansımasına da bakıyorlar. 20 kız kamptaydık ve çevremizde sürekli birileri vardı. Oturup kalkmamızdan yemek yiyişimize ve konuşmamıza kadar her şeye dikkat ediyorlardı.

BİRİNCİ AÇIKLANINCA

ZIPLAMAYA BAŞLADIM

◊ Miss Universe’e ne zaman gidiyorsunuz?

- 19 Aralık’ta, Filipinler’de yarışma. 1 ay öncesinden gideceğiz.

◊ Az önce Simay Rasimoğlu’nu da anlattım, Çağla Şıkel’in birinci olduğu yarışmada Burcu Esmersoy oda arkadaşıydı...

- Simay’la birbirimize hep destek olduk. O birinci olunca, kendim seçilmiş kadar sevindim. Sadece 4-5 gece birlikte kalmışken, bir insanı nasıl bu kadar kabullenebilirsiniz bilmiyorum.

Birlikte hayal kurduk, “Yürürsek birlikte yürüyeceğiz” diyorduk. Bize dereceler açıklanırken sabit bir şekilde poz vermemiz söylendi. Simay’ın birinciliği açıklandığında öndeyken alkışlamaya ve zıplamaya başladım.

Çok mutlu oldum. Tek yapmak istediğim ona sarılmaktı.

Özgüveni olan

yorumlara takılmaz

◊ Profesyonel basketbolcu ve milli takım oyuncususunuz. Peki neden güzellik yarışması?

- Yarışmaya katılmak benim de hayalimdi ama spordan ötürü katılmak için çok zamanım yoktu. Ailem de, tek yumurta ikizi kız kardeşim de beni çok destekledi. Kendime çok şey kazandırabilecek bu deneyimi yaşamak istiyordum. Yeni dünyalar da keşfetmek istedim. Böylelikle katılmaya karar verdim.

◊ Bu yarışmaya katılmak sizin için neden bu kadar önemliydi?

- Milli sporcu olarak biliyorum ki ülkemi temsil etmek özel bir duygu. Güzel anlar yaşadım. Bu alanda da derece alıp ülkemi temsil etmeyi çok istiyordum. Burada da kazanacağım deneyimlerle, ileride alacağım kararlarla da insanlara rol model olmak istiyorum. Aklımdaki tek amaç buydu.

◊ Şimdi önünüzde Miss Supranational var. Polonya’daki yarışmaya ne zaman gidiyorsunuz?

- 14 Kasım’da gideceğim, yarışma 6 Aralık’ta. Hazırlık sürecindeyiz. Gitmeden önce benden önce yarışmaya katılanlarla da görüşeceğim. Ülkeme derece getirmek istiyorum.

ELEŞTİRİLERE

AÇIĞIM

◊ Sosyal medyada çok fazla negatif yorum gördüm. Nasıl karşılıyorsunuz bunları?

- İnsanlar fikirlerini açıklamakta özgürler. Tabi ki negatif fikirler de oluyor. Ama dereceye giren kızlar sadece güzelliklerine ve fiziklerine göre seçilmiyorlar. Kültürlerine, konuştukları dillere, eğitimlerinin yansımalarına göre değerlendiriliyorlar. Her açıdan bakılıyor. İlk 20’deki herkes bu kriterlere uyan ve güzel kişilerdi. Kendini bilen, özgüveni olan kişi bu yorumlara çok takılmaz.

◊ Böyle konuşmanızın milli sporcu olmanla ilgisi var mı?

- İşin profesyonel kısmında olduğum için çok takılmamaya çalışıyorum açıkçası. Maça çıkınca seyirciden de benzer yorumlar aldığımız oluyor. Beni üzen bir şey yok şu anda. Eleştirilere açığım ve önemli olanları kendime alıyorum.

BASKETBOLU BIRAKMAYI

DÜŞÜNMÜYORUM

◊ Peki siz kimsiniz? Hikayeniz nerede başladı?

- İstanbul’da doğup büyüdüm. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Moda Tasarımı okuyorum aynı zamanda. 11-12 yıldır basketbol oynuyorum. Galatasaray’da başladım, 10 yıl oynadıktan sonra Bodrumspor’a transfer oldum. Öncesinde de lisanslı olarak voleybol ve yüzme ile ilgileniyordum.

Çizim yapmayı da çok sevdiğim için Moda Tasarımı okumak istedim. Dans etmeyi çok severim, ikizimle birlikte modern dans yapıyoruz.

◊ Nerelisiniz?

- Yarı Arnavut, yarı Bulgar’ım diyelim. Göçmeniz. Doğma büyüme İstanbulluyum.

◊ Basketbolda bir gelecek düşünüyor musunuz?

- Bu aralar idmanları ihmal ediyorum ama ileride modellik de yapsam, basketbolu bırakmayı düşünmüyorum. Spor hayatımdan kesinlikle çıkmayacak.

◊ Erkek arkadaşınız elde ettiğiniz dereceye ne diyor?

- O da basketbolcu, en büyük destekçim.