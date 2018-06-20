'Silin o fotoğrafları' Faik Öztürk tekerlekli sandalyede
Şarkıcı Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, önceki gün Nişantaşı’nda, hastane çıkışında görüntülendi. Avukat olduğunu belirten kız kardeş, gazetecilere “Bu fotoğraf çıkarsa size dava açarım. Çektiğiniz fotoğrafları hemen silin” diye tepki gösterdi
HT Magazin'de yer alan habere göre, şarkıcı Safiye Soyman’ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, önceki gün Nişantaşı’nda, hastane çıkışında görüntülendi.
Tekerlekli sandalyeyle aracına bindirilen Öztürk’ün yanında kız kardeşi de vardı.
Avukat olduğunu belirten kız kardeş, gazetecilere “Bu fotoğraf çıkarsa size dava açarım. Çektiğiniz fotoğrafları hemen silin” diye tepki gösterdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle