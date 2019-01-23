Sıla'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Kerem Kanık kimdir?
Sıla'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Kerem Kanık, son günlerde magazin dünyasının yakından tanıdığı isimler arasında yer almaya başladı. Reklam ajansı sahibi olan Kerem Kanık, müzik dünyasında da bir zamanlar yer edinmişti. Peki, Sıla'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Kerem Kanık kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Kerem Kanık, Sıla ile görüntülenmesinin ardından sorgulanan isim oldu. Şu an bir reklam ajansının kurucu ortağı olan Kerem Kanık, Özel Şişli Terakki lisesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde reklamcılık bölümünde eğitim görmüştür.
2002 yılında bu bölümden mezun olan Kanık, 2004 yılında ünlü bir reklam ajansında çalışmaya başlamış ve 2010 yılında buradan ayrılarak yine sektöründe öncü bir ajansa girmiş ve 2 buçuk yıl boyuncu burada uzman kreatif direktör olarak çalışmıştır.
2013 yılında artık kendi ajansını kurma zamanının geldiğini düşünen Kerem Kanık, şu anda kurucu ortağı olduğu ajansın başında yer almaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle