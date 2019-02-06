'Beni hala tehdit ediyor! Silahlarını elinden alın'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri'Beni hala tehdit ediyor! Silahlarını elinden alın'
GeriMagazin 'Beni hala tehdit ediyor! Silahlarını elinden alın'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Beni hala tehdit ediyor! Silahlarını elinden alın'

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
'Beni hala tehdit ediyor! Silahlarını elinden alın'

Hande Bermek, hakkında koruma kararı çıkardığı eski eşi Murat Başoğlu’nun hâlâ kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Yeniden mahkemeye başvuran Bermek, Başoğlu’nun ruhsatlı silahlarının elinden alınmasını istedi.

SUNUCU ve oyuncu Murat Başoğlu hakkında koruma kararı çıkaran eski eşi Hande Bermek bir kez daha mahkemeye başvurdu. Bermek, Bodrum’daki evinde kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla Başoğlu’ndan şikâyetçi olmuştu. Bermek’in şikâyeti üzerine Başoğlu hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bermek bu davanın ardından bu kez de avukatı vasıtasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’ne yeni bir dilekçe verdi. Bermek dilekçesinde Başoğlu’nun oğulları Can’ı görme hakkının ertelenmesi veya kısıtlanmasını istedi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Okul çıkışlarına veya Can’ın basket maçlarına üniformalı polis eşliğinde gelerek Can’ın daha fazla endişe ve kaygı duymasına sebep olmuştur. Bu sebeple Can, babası ile bir süre görüşmek istememiştir. Fakat, Murat Başoğlu ise Can’a mesaj atarak taciz etmiş, jandarma eşliğinde geleceğini söylemiştir. 18 Aralık tarihli konuşmada Can’a ve müvekkil Hande Bermek’e hitaben ‘Gelirsem senin de annenin de ağzını burnunu kırarım’ diyerek tehdit etmiştir”

ÇOCUĞU GÜNDÜZ GÖRSÜN

Hande Bermek mahkemeden çocuğun baba ile kurduğu şahsi ilişkinin en az 3 aylık süre ile kaldırılmasını veya çocuğun babası ile gündüz saatleri içerisinde refakatçi eşliğinde görüşmesini talep etti. Başoğlu’nun koruma kararına rağmen tehditlerine devam ettiğini belirtilen dilekçede, “Murat Başoğlu, öfke kontrolü olmayan bir şahıstır. Başoğlu’nun üzerine kayıtlı iki adet ruhsatlı silahı bulunmaktadır. Öfke kontrolü olmayan böyle bir şahsın üzerinde silah bulundurması yakınları için tehlike arz etmektedir. Bu sebeple Murat Başoğlu’nun üzerine kayıtlı silahların tedbiren kendisinden alınmasını arz ve talep ederiz” denildi. 

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hayırlı evlat

'Nasıl doğum yapayım?'

"Beni hala tehdit ediyor! Silahlarını elinden alın"

Keyifler yerinde