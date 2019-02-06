'Beni hala tehdit ediyor! Silahlarını elinden alın'
Hande Bermek, hakkında koruma kararı çıkardığı eski eşi Murat Başoğlu’nun hâlâ kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Yeniden mahkemeye başvuran Bermek, Başoğlu’nun ruhsatlı silahlarının elinden alınmasını istedi.
SUNUCU ve oyuncu Murat Başoğlu hakkında koruma kararı çıkaran eski eşi Hande Bermek bir kez daha mahkemeye başvurdu. Bermek, Bodrum’daki evinde kendisini darp ve tehdit ettiği iddiasıyla Başoğlu’ndan şikâyetçi olmuştu. Bermek’in şikâyeti üzerine Başoğlu hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Bermek bu davanın ardından bu kez de avukatı vasıtasıyla Bodrum Aile Mahkemesi’ne yeni bir dilekçe verdi. Bermek dilekçesinde Başoğlu’nun oğulları Can’ı görme hakkının ertelenmesi veya kısıtlanmasını istedi.
Dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Okul çıkışlarına veya Can’ın basket maçlarına üniformalı polis eşliğinde gelerek Can’ın daha fazla endişe ve kaygı duymasına sebep olmuştur. Bu sebeple Can, babası ile bir süre görüşmek istememiştir. Fakat, Murat Başoğlu ise Can’a mesaj atarak taciz etmiş, jandarma eşliğinde geleceğini söylemiştir. 18 Aralık tarihli konuşmada Can’a ve müvekkil Hande Bermek’e hitaben ‘Gelirsem senin de annenin de ağzını burnunu kırarım’ diyerek tehdit etmiştir”
ÇOCUĞU GÜNDÜZ GÖRSÜN
Hande Bermek mahkemeden çocuğun baba ile kurduğu şahsi ilişkinin en az 3 aylık süre ile kaldırılmasını veya çocuğun babası ile gündüz saatleri içerisinde refakatçi eşliğinde görüşmesini talep etti. Başoğlu’nun koruma kararına rağmen tehditlerine devam ettiğini belirtilen dilekçede, “Murat Başoğlu, öfke kontrolü olmayan bir şahıstır. Başoğlu’nun üzerine kayıtlı iki adet ruhsatlı silahı bulunmaktadır. Öfke kontrolü olmayan böyle bir şahsın üzerinde silah bulundurması yakınları için tehlike arz etmektedir. Bu sebeple Murat Başoğlu’nun üzerine kayıtlı silahların tedbiren kendisinden alınmasını arz ve talep ederiz” denildi.
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