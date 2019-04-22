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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Sıla'dan yeni açıklama: Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim!

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Sıla'dan yeni açıklama: Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim!

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kural'a verilen hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar verdi.

Mahkemenin kararının ardındanSıla Gençoğlu basın mensuplarına: "Türk adaletine çok teşekkür ediyorum, tecelli etmiş olması benim için ve bu pozisyona düşmüş, düşebilecek, bütün kadınlar için gerçekten güven verici" açıklamasını yaptı.

Sosyal medya hesabından duygularını bir kez daha dile getiren ünlü şarkıcı şu paylaşımda bulundu;

‘Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim. O kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal linçe kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim. Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün, Adalet Sarayı’nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…

Sıladan yeni açıklama: Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim


 

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