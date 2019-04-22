Sıla'dan yeni açıklama: Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim!
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na karşı "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarını işlediği iddiasıyla yargılandığı davada, 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kural'a verilen hapis cezalarının şartsız olarak ertelenmesine karar verdi.
Mahkemenin kararının ardındanSıla Gençoğlu basın mensuplarına: "Türk adaletine çok teşekkür ediyorum, tecelli etmiş olması benim için ve bu pozisyona düşmüş, düşebilecek, bütün kadınlar için gerçekten güven verici" açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabından duygularını bir kez daha dile getiren ünlü şarkıcı şu paylaşımda bulundu;
‘Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var” demiştim birkaç ay önce. Çok örselenmiş çok kırılmıştım. Susmak kolayıydı, ben zoru seçtim. Avazım çıktığı kadar bağırıp, susan binlerce kadının sesi olmak istedim. O kadınların yaşadığı ne varsa yaşadım! Yalanlar, iftiralar, algı operasyonları, toplum değerleri üzerinden beni sosyal linçe kalkışmalar… Ama ben tek bir şeye, adalete yani doğruya güvenmeyi seçtim. Yalansız dolansız, bazen başıma geleni anlatırken çakıl taşları yutarak ama hep adalete inanarak ve sessiz kadınların gözlerinden güç alarak! Bugün, Adalet Sarayı’nın önünde konuşurken yine binlerce kadındık. Bu süreçte yanımda olan, sesim olan herkese çok teşekkür ederim. Ben yine yaşadıklarımdan bir şeyler öğrenmeye ama yine hayatı bildiğim gibi, kimseden korkmadan yaşamaya devam edeceğim… Hiçbir haksızlık karşısında sessiz kalmayarak…
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