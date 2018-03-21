Sıla'dan silikon iddialarına yanıt
Popçu Sıla, dün Okan Üniversitesi'nin düzenlediği "Okan'da Yılın En'leri" ödül törenine katıldı.
Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı seçilen Sıla, çıkışta gazetecileri sorularını yanıtladı.
Geçtiğimiz hafta silikon taktırdığı haberleriyle gündeme gelen Sıla, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Eğer bu operasyonu geçirip ardından bu kadar yoğun bir konser maratonuna ayak uydurabiliyorsam bana ödül vermesinler, madalya taksınlar"
Sıla'nın bu fotoğrafı 'silikon' iddialarını gündeme getirmişti...
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