Sıla yanıtladı: Ahmet Kural ile barıştı mı?
Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla'nın barıştığı haberlerine ilk kez birinci ağızdan yanıt geldi. Basın mensuplarıyla karşılaşan Sıla, ‘Ahmet Kural ile barıştı mı?’ sorusunu cevapsız bırakmadı.
Sanatçı Sıla ile oyuncu Ahmet Kural sekiz ay sonra birlikte görüntülenmesi ikilinin barıştığı iddialarını gündeme getirmişti. Şubat ayındaki ayrılık sonrası hiç açıklamada bulunmayan Sıla saçlarında birçok kez değişikliğe gitmiş, bu değişimler "Ahmet Kural’ı unutamadı" yorumlarına neden olmuştu.
Sekiz ay bir kitabın tanıtım toplantısında bir araya gelen ikilinin fotoğraflarının medyada yer alması ardından “barıştılar” haberleri yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla karşılaşan Sıla, "çıkan haberler doğru" açıklamasıyla barıştıklarını duyurmuş oldu.
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