Sıla ve Hazar Armani'nin dikkat çeken fotoğrafı
Magazin basını dün akşam objektiflere yansıyan bu fotoğrafı konuşuyor. MasterChef yarışmasıyla ekranların tanınan ismi haline gelen ünlü şef Hazer Armani ile şarkıcı Sıla bir aracın içinde görüntülendi.
Şarkıcı Sıla önceki akşam adını MasterChef yarışmasıyla duyuran Hazer Amani ile birlikte Beşiktaş’ta görüntülendi. Otomobilin içindeki sarmaş dolaş halleri dikkat çeken Sıla ve Hazer Armani patlayan flaşlara aldırmadı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan ikili Sıla’nın Nişantaşı’ndaki evine gitti.
Ayakta durmakta zorluk çeken Sıla’ya sitenin güvenliği ve Hazar Armani destek olurken ünlü şefin parmağındaki yüzük ise dikkatlerden kaçmadı.
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