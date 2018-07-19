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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Magazin
19.07.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

Sıla, uzlaşmak istemedi

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Sıla, uzlaşmak istemedi

Damalis Bar’ın işleteni Orhan Yılmaz’dan “Ben Sıla’nın menajeriyim” diyerek 25 bin lira aldığı ve tehdit ettiği iddiasıyla yargılanan Ali Şenol’a, Sıla’nın  şikayeti üzerine “dolandırıcılık” suçundan ikinci bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Adını kullanarak haksız kazanç elde ettiğini ve toplumdaki güvenilirliğinin zedelendiğini iddia eden Sıla Gençoğlu, uzlaşmak istemedi.

“ÖRGÜTTEN YATTIM ÇIKTIM, PARA MARA VERMİYORUM”

İddiaya göre şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun menajeri olduğunu söyleyen Ali Şenol, “Damalis Bar” isimli eğlence merkezinin işletmecisi Orhan Yılmaz’dan 25 bin lira aldı. Ali Şenol, Orhan Yılmaz’a bu para karşılığında Sıla Gençoğlu’nun 17-18-19 Temmuz 2015 tarihleri arasında Damalis adlı eğlence mekanında sahne alacağını söyledi. Sıla Gençoğlu belirtilen tarihlerde sahneye çıkmayınca Ali Şenol ile mekanın işletmecisi Orhan Yılmaz arasında tartışma yaşandı. Ali Şenol Orhan Yılmaz’ı “Para mara vermiyorum, alamazsınız da, ben örgütten yattım çıktım” diyerek tehdit etti. Orhan Yılmaz’ın şikayeti üzerine İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne Ali Şenol hakkında “tehdit” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SILA “DOLANDIRICILIK” SUÇUNDAN DAVA AÇTI

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılaması devam eden Ali Şenol hakkında bu kez şarkıcı Sıla Gençoğlu “dolandırıcılık” suçundan şikayetçi oldu. Sıla Gençoğlu’nun avukatı Rezan Epözdemir şikayet dilekçesinde “Şühpeli Ali Şenol müvekkilimin adını kullanarak haksız kazanç elde etmiştir. Müvekkilimin toplumdaki güvenilirliği zedelenmiştir. Müvekkilim ile şüpheli arasında hiçbir hukuki bağ yoktur. Müvekkilim şüpheli Ali Şenol’u tanımamaktadır” ifadelerine yer verdi. Ali Şenol hakkında “dolandırıcılık” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle ikinci kez dava açıldı.

 Savcılık ifadesinde iddiaların asılsız olduğunu söyleyen şüpheli Ali Şenol, “Ben Ada Organizasyon şirketinin sahibiyim. Firmam Sibel Can, Nilüfer, MFÖ, Kardeş Türküler, Duman vb. gibi ünlü sanatçıların konser, tiyatro, festival vb. organizasyonlarını yapar. Sıla’nın da 2015’te Didim Konseri’nde ben organizasyonlarını yapmıştım. Ancak ben kimseden Sıla’nın menajeri olduğumu söyleyerek para almadım” dedi.

Şikayete bağlı suç olduğu için dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak Sıla Gençoğlu şikayetinden vazgeçmedi. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına şarkıcı Sıla Gençoğlu ile şüpheli Ali Şenol katılmadı. Müşteki Sıla Gençoğlu’nun avukatı, “Müvekkilimiz yurtdışında olduğu için bu celse hazır edemedik. Kendisini önümüzdeki celse hazır edeceğiz. Tanıkları dinletmeye de hazırız. Uzlaşmak istemiyoruz” dedi.  Mahkeme de davanın son duruşmasında bugüne kadar dinlenmeyen tanıkların dinlenmeleri için ertelendi.

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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