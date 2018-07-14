Sıla: Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz?
Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Sıla’nın 7 günlük Harbiye konser serisinin ikincisi dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti. Sıla, biletleri günler öncesinden tükenen konserde Harbiye’yi dolduran yaklaşık 5000 hayranına yine unutulmaz bir gece yaşattı.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Konserleri'nin ikinci gününde 5 bin kişinin izlediği Sıla, en çok 'Ayrılık' şarkısının alkış alması üzerine "Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz? Ben de şarkılarımın çoğunu ayrılık kısımlarında yazdım" açıklaması yaptı.
3 SAATTE 35 ŞARKI
3 saatlik konserinde 35 şarkı seslendiren Sıla'yı izleyenler arasında Tuba Büyüküstün - Umut Evirgen, Dilan Çıtak Tatlıses, Bade İşçil ve Edip Akbayram da vardı.
SEZEN AKSU'NUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI EDİP AKBAYRAM'I ALKIŞLATTI
Sıla, dün akşam 64’üncü yaşına giren Sezen Aksu’yu da unutmadı. Sıla, “ O bizim hayatımıza çok girdi, çok dokundu ona çok borcumuz var” diyerek Sezen Aksu’nun ‘Belalım’ şarkısını söyledi. Tüm şarkı boyunca Minik Serçe’nin fotoğraflarının yer aldığı Harbiye’deki dev barkovizyonda "İyi ki doğdun Sezen Aksu" yazısı yazılıydı. Konserin ikinci yarısına başlarken de yine Minik Serçe’yi unutmayan Sıla, “En az bir Sezen Aksu şarkısı dinlemeden ayrılık olmaz” dedi.
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