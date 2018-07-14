Sıla: Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
14.07.2018 - 13:45, Son Güncelleme:

Sıla: Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz?

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Sıla: Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz?

Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Sıla’nın 7 günlük Harbiye konser serisinin ikincisi dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti. Sıla, biletleri günler öncesinden tükenen konserde Harbiye’yi dolduran yaklaşık 5000 hayranına yine unutulmaz bir gece yaşattı.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Konserleri'nin ikinci gününde 5 bin kişinin izlediği Sıla, en çok 'Ayrılık' şarkısının alkış alması üzerine "Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz? Ben de şarkılarımın çoğunu ayrılık kısımlarında yazdım" açıklaması yaptı.

Sıla: Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz

3 SAATTE 35 ŞARKI
3 saatlik konserinde 35 şarkı seslendiren Sıla'yı izleyenler arasında Tuba Büyüküstün - Umut Evirgen, Dilan Çıtak Tatlıses, Bade İşçil ve Edip Akbayram da vardı.

Sıla: Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz


Sıla: Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz


SEZEN AKSU'NUN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI EDİP AKBAYRAM'I ALKIŞLATTI

Sıla, dün akşam 64’üncü yaşına giren Sezen Aksu’yu da unutmadı. Sıla, “ O bizim hayatımıza çok girdi, çok dokundu ona çok borcumuz var” diyerek Sezen Aksu’nun ‘Belalım’ şarkısını söyledi. Tüm şarkı boyunca Minik Serçe’nin fotoğraflarının yer aldığı Harbiye’deki dev barkovizyonda "İyi ki doğdun Sezen Aksu" yazısı yazılıydı. Konserin ikinci yarısına başlarken de yine Minik Serçe’yi unutmayan Sıla, “En az bir Sezen Aksu şarkısı dinlemeden ayrılık olmaz” dedi.

Sıla: Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz

Sıla: Siz de mi en çok ayrılığı seviyorsunuz

 

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