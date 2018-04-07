Sıla, Okan Can Yantır ile görüntülendi
Sıla, Ahmet Kural’la ilişkisi noktalandıktan birkaç hafta sonra adının aşk dedikodularına karıştığı Okan Can Yantır’la görüntülendi. Önceki gün Asmalımescit’te Magazin D kameralarına yakalanan ikili büyük panik yaşadı.
Ahmet Kural ile Sıla’nın aşkı sekiz ay kadar sürmüş, ikili evlilik haberi beklenirken geçen ocak ayında ayrıldıklarını açıklamıştı. Ünlü şarkıcının adı bu gelişmeden birkaç hafta sonra Dilan Çiçek Deniz’in eski sevgilisi Okan Can Yantır ile anılmaya başlamıştı. Çift, önceki gün Asmalımescit’te objektife yakalandı.
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