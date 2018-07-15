'Sıla, karım seni bir kez öpsün, yoksa beni boşayacak’
Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Sıla’nın 7 günlük Harbiye konser serisinin üçüncüsü dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti.
“MUTLULUK YAZILABİLEN DEĞİL YAŞANILAN BİR ŞEYMİŞ”
Konserlerinde seyircisi ile konuşmayı da ihmal etmeyen Sıla, On’dan Kalan Şarkılar’ın konseptini anlatırken ‘Bekar Şarkıları’ kısmı bittikten sonra “Bekar şarkılarını dinlediniz üstünde konuşmaya çok gerek duymuyorum. Avare olur bekarlar. Bir hayrını görmedik uğursuzların” dedi ve büyük bir alkış aldı. Daha sonra yazdıkları şarkılar üzerine konuşan Sıla, “Bu konserde bir ilişkinin süreçlerini kategorize ettik. Kavuşma kısmında çok az şarkı var çünkü anladık ki mutluluk yazılabilen değil yaşanılan bir şeymiş” dedi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sıla ‘Vur Kadehi Ustam’ şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olmadı. Sanatçı, “ Birbirimize destek çıkmamız lazım. Ne kadar çabuk ayağa kalkar dans etmeye başlarsak o kadar iyi… Baştan söyleyeyim de sonra Sıla, “Demedi” demeyin. Bakın taze gözyaşımı siliyorum” diyerek duygusal anlar yaşadı.
HAYRANINI KIRAMADI KULİSE ÇAĞIRDI
Konser sırasında bir hayranının açtığı ‘Sıla, karım seni bir kez öpsün yoksa beni boşayacak’ yazılı pankarta kayıtsız kalmadı. Sıla, hayranını kırmayarak kulise davet etti.
ÜNLÜ İSİMLER DE HARBİYE’DE SILA’YI DİNLEYENLER ARASINDAYDI
Sıla’nın Harbiye’deki 3.gün konserin dinlemeye gelenler arasında birbirinden ünlü isimler de vardı. Hayat Şarkısı dizisindeki rol arkadaşları Burcu Biricik, Ecem Özkaya ve Aydan Taş, ‘Gizli Aşk’ şarkısındaki düet yaptığı ulaşan Feride Hilal Akın ve Hakan Tunçbilek, Kutsi, Feyza Çipa, Berksan, Seray Sever de Sıla konserinin tadını çıkaranlar arasındaydı.
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