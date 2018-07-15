'Sıla, karım seni bir kez öpsün, yoksa beni boşayacak’

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
15.07.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

'Sıla, karım seni bir kez öpsün, yoksa beni boşayacak’

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'Sıla, karım seni bir kez öpsün, yoksa beni boşayacak’

Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Sıla’nın 7 günlük Harbiye konser serisinin üçüncüsü dün akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşti. 

“MUTLULUK YAZILABİLEN DEĞİL YAŞANILAN BİR ŞEYMİŞ”
Konserlerinde seyircisi ile konuşmayı da ihmal etmeyen Sıla, On’dan Kalan Şarkılar’ın konseptini anlatırken ‘Bekar Şarkıları’ kısmı bittikten sonra “Bekar şarkılarını dinlediniz üstünde konuşmaya çok gerek duymuyorum. Avare olur bekarlar. Bir hayrını görmedik uğursuzların” dedi ve büyük bir alkış aldı. Daha sonra yazdıkları şarkılar üzerine konuşan Sıla, “Bu konserde bir ilişkinin süreçlerini kategorize ettik. Kavuşma kısmında çok az şarkı var çünkü anladık ki mutluluk yazılabilen değil yaşanılan bir şeymiş” dedi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Sıla ‘Vur Kadehi Ustam’ şarkısını söylerken gözyaşlarına hakim olmadı. Sanatçı, “ Birbirimize destek çıkmamız lazım. Ne kadar çabuk ayağa kalkar dans etmeye başlarsak o kadar iyi… Baştan söyleyeyim de sonra Sıla, “Demedi” demeyin. Bakın taze gözyaşımı siliyorum” diyerek duygusal anlar yaşadı.

Sıla, karım seni bir kez öpsün, yoksa beni boşayacak’


 HAYRANINI KIRAMADI KULİSE ÇAĞIRDI

Konser sırasında bir hayranının açtığı ‘Sıla, karım seni bir kez öpsün yoksa beni boşayacak’ yazılı pankarta kayıtsız kalmadı. Sıla, hayranını kırmayarak kulise davet etti.

 ÜNLÜ İSİMLER DE HARBİYE’DE SILA’YI DİNLEYENLER ARASINDAYDI

Sıla’nın Harbiye’deki 3.gün konserin dinlemeye gelenler arasında birbirinden ünlü isimler de vardı. Hayat Şarkısı dizisindeki rol arkadaşları Burcu Biricik, Ecem Özkaya ve Aydan Taş, ‘Gizli Aşk’ şarkısındaki düet yaptığı ulaşan Feride Hilal Akın ve Hakan Tunçbilek, Kutsi, Feyza Çipa, Berksan, Seray Sever de Sıla konserinin tadını çıkaranlar arasındaydı.

Sıla, karım seni bir kez öpsün, yoksa beni boşayacak’

Sıla, karım seni bir kez öpsün, yoksa beni boşayacak’

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