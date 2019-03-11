'Malefiz gibi olmuşsun'
Önceki akşam Volkswagen Arena’da sahneye çıkan Sıla, giydiği siyah kıyafetle kötü peri Malefiz’e benzetildi.
Pozitif, Kerki-Solfej’in düzenlediği gecede Sıla, “Acı” albümündeki şarkıları da ilk kez bu konserde seslendirdi.
Sahneye önce pembe bir Dundas marka kıyafetle çıkan Sıla, konserin ikinci yarısında ise siyah A46 Tuvanam marka tercih etti. İkinci yarıdaki kıyafetiyle izleyenlerin Malefiz karakterine benzettiği Sıla, sahne şovuyla dikkat çekti.
Konserde önce slov şarkılarını seslendiren Sıla, “Bütün açık yaralarınıza tuzları döküp rahatladıysanız artık biraz eğlenmek niyetindeyim” dedikten sonra hareketli şarkılara geçti.
Biletleri günler öncesinden tükenen konseri yaklaşık 4500 kişi izledi.
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