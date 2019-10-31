Sıla ile Hazer Amani evleniyor mu?
Sıla ile Hazer Amani çiftiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ahmet Kural'la ilişkisi olaylı bir şekilde biten ve mahkemelik olan Sıla’nın Hazer Amani ile nikah masasına oturacağı iddia edildi. Peki, iddialar doğru mu, Sıla ile Hazer Amani evleniyor mu?
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu bir süredir birlikte olduğu ünlü şef Hazer Amani evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Ünlü çiftin 3 Kasım Pazar günü İstanbul'da bulunan Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle evlenecekleri iddia edildi. Ünlü şef Hazer Amani ile bir aracın içinde uyurken yakalanan Sıla, aşk iddialarını yalanlamıştı. İkili olayın üzerinden aylar sonra beraber görüntü vermeye ve sosyal medyadan fotoğraf yayınlamaya başlamıştı.
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