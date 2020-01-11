Haber Giriş: 11.01.2020 - 14:40,
Sıla ile Hazer Amani evleniyor! Detaylar belli oldu...
Sıla ile 1,5 yıllık sevgilisi Hazer Amani aşkında mutlu son. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftin düğünün detayları belli oldu.
Sıla ile Hazer Amani'ni nikahına dair merak edilenleri Onur Baştürk yazdı...
"Sıla ve Hazer Amani çifti bu pazartesi Nişantaşı’ndaki Alancha’da yapacakları düğünle evleniyor. Düğüne sadece çiftin yakınları davetli."
Yıldırım nikahın sırrı ortaya çıktı! Sıla hamile mi?Ünlü şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani’nin 13 Ocak Pazartesi günü nikah masasına oturacağı iddia edildi. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında yer alan habere göre, yıldırım nikâhının sırrı ortaya çıktı. Uzun zamandır aşk yaşayan çift bebek bekliyor.
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