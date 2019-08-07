SÄ±la - Hazer Amani aÅŸkÄ±nÄ±n ilk fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

SÄ±la - Hazer Amani aÅŸkÄ±nÄ±n ilk fotoÄŸrafÄ± ortaya çÄ±ktÄ±!
SÄ±la'nÄ±n Masterchef jÃ¼risi Hazer Amani ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyordu.
ÃœnlÃ¼ popÃ§u, geÃ§tiÄŸimiz hafta verdiÄŸi rÃ¶portajda iliÅŸkiyi itiraf etmiÅŸ ve "Keyfim Ã§ok yerinde. Kendimi hiÃ§ bu kadar dinÃ§ hissetmiyorum. GÃ¼zel bir ÅŸey yaÅŸÄ±yorum" demiÅŸti.
7 aydÄ±r gizli saklÄ± sÃ¼ren aÅŸktan ilk fotoÄŸraf da geldi.
SÄ±la ve Hazer Amani'nin aynÄ± karede yer aldÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±.
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