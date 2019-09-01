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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BODRUM (Muğla), (DHA)- 
01.09.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Sıla, Bodrum’da Emine Bulut için söyledi

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Sıla, Bodrum’da Emine Bulut için söyledi

BODRUM’da sahne olan ünlü şarkıcı Sıla, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sıla, Sezen Aksu’nun ’Ünzile’ isimli şarkısını, Kırıkkale’de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un anısına seslendirdi.

Sıla, bir organizasyon şirketinin ’Yaz Konserleri’ kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da hayranları ile buluştu. Bu yaz Bodrum Antik Tiyatro’da defalarca sahneye çıkan Sıla, sezonun son Bodrum konserinde, yine yoğun ilgi gördü. 2 saat sahnede kalan Sıla, albümlerindeki sevilen şarkılıarını seslendirdi. Sıla, şarkı aralarında sosyal mesajlar da verdi. Sezen Aksu’nun ’Ünzile’ isimli şarkısını Kırıkkale’de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut anısına söyledi. Sıla, şarkıya başlamadan önce, "Ölüm beter. Geride kalmak ölümden beter. Gidenlerin, yitirdiklerimizin ardından söylüyoruz. Geride kalan küçük çocuklar, geride bırakılan yaralı yürekler gibi söylüyoruz. Öldürülen kadınların kanayan kalpleri gibi atıyor kalbimiz. Geri döndüremeyiz. Ama sessiz kalmayabiliriz" dedi.

Şarkının sonunda ise "Elimizi taşın altına koyalım" çağrısında bulunan Sıla, "Valla birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Elimizi taşın altına sokmazsak bu memlekette hiçbir şey halledemeyiz" diye konuştu.

Konserinde yine bir Sezen Aksu şarkısı olan ’Zeybek’i de seslendiren Sıla’ya daha önceki Bodrum konserlerinde olduğu gibi küçük efe Çağıl Ayaz eşlik etti. Sıla, sahnede kendisinden mikrofonu alarak önce 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı daha sonra ise 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlayan Küçük Efe’yi öperek uğurladı. Şarkılarıyla olduğu kadar kostümleri ile de dikkati çeken Sıla, konserin sonunda hayranları tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Sıla, Bodrum’da Emine Bulut için söyledi


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